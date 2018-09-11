Fabrikalar yatıyor, fiyatlar artıyor

Son günlerde döviz kurundaki artış nedeniyle özellikle una yapılan zam vatandaşların tepkisini çekerken, Yozgat’ta 38 un fabrikasının atıl vaziyette üretim yapmayı beklediği belirtildi.

Tarımsal üretime rağmen, tarıma dayalı tesis ve sanayileşmeyi sağlayamayan Yozgat’ta atıl tesislerin faaliyete geçmesiyle temel gıda maddelerinde fiyatların aşağı çekilebileceği bildirildi.

Türkiye’de buğday üretiminde ilk sıralarda bulunan Yozgat, 38 un ve 8 yem fabrikası atıl yattığı için, un ihtiyacını Çorum’dan sağlıyor.

Yozgat’ta un satışı yapan perakendeciler ise, toptancıların üretimdeki artan maliyeti sebep gösterek, fiyatları artırdığını söylüyor.

Yozgat’ta 200 civarındaki işletme tesisi, üretime geçeceği günü bekliyor. Yem ve un fabrikalarının yanı sıra, 3 yağ fabrikasının da üretim yapabilecek durumda olmasına karşın, sermaye sıkıntısı ve farklı nedenlerle atıl yattığı öğrenildi. Kapalı tesis ve fabrikaların açılmasıyla, Yozgat’ta istihdama da bir nebze olsun katkı sağlanacağı dile getirildi.

