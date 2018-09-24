Ev Yapımı Salça

Köylerde yetiştirilen domates ve biberler toplanıp, salça yapılmaya başlandı. Tarla ve bahçelerinden topladıkları domates ve biberleri bin bir emekle salça haline getirerek, sofralarına ulaştıran Yozgat çiftçisi, organik domates ve biberden yaptıkları salça için yoğun mesai harcıyor. Toplanan domates ve biberler temizlenip kesilerek suyu çıkartıyor, büyük kazanlarda odun ateşinde kaynatılarak, koyulaşan suyu, salçaya dönüşüyor. Sonrasında kavanozlara konularak, bozulmaması için gün ışığı görmeyen alanlarda saklanıyor, ihtiyaç duyulduğunda çıkartılarak, tüketiliyor. Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyen vatandaşlar eski geleneklerini devam ettirerek, domates ve biber salçasını kendileri yapmayı tercih ediyor.