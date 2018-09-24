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Ev Yapımı Salça

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta son yıllarda sulanabilir tarım alanlarının artırılmasıyla birlikte çeşitlenen tarımsal ürünler, halkın kendi ihtiyacı olan gıda maddelerini de kendilerinin yapmalarının önünü açtı.

Ev Yapımı Salça

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta son yıllarda sulanabilir tarım alanlarının artırılmasıyla birlikte çeşitlenen tarımsal ürünler, halkın kendi ihtiyacı olan gıda maddelerini de kendilerinin yapmalarının önünü açtı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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Ev Yapımı Salça

Köylerde yetiştirilen domates ve biberler toplanıp, salça yapılmaya başlandı. Tarla ve bahçelerinden topladıkları domates ve biberleri bin bir emekle salça haline getirerek, sofralarına ulaştıran Yozgat çiftçisi, organik domates ve biberden yaptıkları salça için yoğun mesai harcıyor. Toplanan domates ve biberler temizlenip kesilerek suyu çıkartıyor, büyük kazanlarda odun ateşinde kaynatılarak, koyulaşan suyu, salçaya dönüşüyor. Sonrasında kavanozlara konularak, bozulmaması için gün ışığı görmeyen alanlarda saklanıyor, ihtiyaç duyulduğunda çıkartılarak, tüketiliyor. Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyen vatandaşlar eski geleneklerini devam ettirerek, domates ve biber salçasını kendileri yapmayı tercih ediyor. 

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