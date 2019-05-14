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Emekli oldu, tarıma yöneldi

SORGUN ilçesinde emekliye ayrılan eğitimci Dursun Ceylan, köyünde kurduğu hobi bahçesi ile tarımsal üretime başladı.

Emekli oldu, tarıma yöneldi

SORGUN ilçesinde emekliye ayrılan eğitimci Dursun Ceylan, köyünde kurduğu hobi bahçesi ile tarımsal üretime başladı.

14 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Emekli oldu, tarıma yöneldi

Kurduğu bahçe ve serada yaz döneminde yetiştirdiği kendi ihtiyacı olan sebzeleri yetiştiren Dursun Ceylan, hem emekliliğin keyfini çıkarttığını hem de ihtiyacı olan sebzeyi organik olarak yetiştirmenin mutluluğunu yaşadığını kaydetti. Sorgun ilçesine bağlı Osmaniye Köyü sakinlerinden Dursun Ceylan, ‘’Boş vermişlik, tembellik nedir anlamıyorum. Toprak var, imkan var, insan var. Niye üretmiyoruz? İnsan, imkanları toprakla hemhal ederek üretmeli, bir şeyler yapmalı’’ dedi, özellikle köyde yaşayanlara, toprağa işleyerek, üretmeleri konusunda çağrıda bulundu. Kamu görevinin ardından, köyüne yerleşen Dursun Ceylan, eğitimciliğin verdiği çalışma, öğretme aşkıyla, evininin çevresine oluşturduğu bahçesini farklı bitki, ağaç ve çiçek türleriyle donatarak ‘Köyde hayat var’ mesajı verdi. Üretimin terkedilip, hazır tüketimin zirve yaptığı günümüzde, verdiği uğraşlarla mutlu olduğunu dile getiren emekli Okul Müdürü Ceylan, ‘’Gençler, göç hastalığına müptela oldular ama, bari bizler köylerimizi canlandırıp üretelim,  imkan bol, toprak bize bakıyor ve bekliyor, yeter ki isteyelim” diye konuştu. 
Eşiyle birlikte mütevazı evinde yaşayan Ceylan, “Emekli olunca, köyüme yerleşip, metruk yapıları bir bir temizleyip, bahçe oluşturdum. Gerekli malzemeyi alarak altı metrekarelik mini hobi seramı kurdum. Kış boyunca marul, maydanoz, roka, tera gibi yeşillikleri kendi elimle yetiştirdim. Ayrıca bahçeye farklı ağaç, çiçek ve bitki türlerini ekip diktim. Kümes hayvanlarının da doğaya ve çevreye başka bir anlam katıyor’’ ifadelerini kullandı. 
 

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