Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
89326
ALTIN
347.419
DOLAR
6.7023
STERLİN
8.2467
EURO
7.2365

Elektronik küpe takılması tercihe bağlı

TÜRKİYE’nin tarım ve hayvancılık bölgeleri arasında yer alan Yozgat’ta besiciler, elektronik mikrocipli kulak küpesi tercihinin kendilerine bırakılmasıyla rahat bir nefes aldı.

02 Nisan 2020 Perşembe 03:12
Elektronik küpe takılması tercihe bağlı

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta, elektronik mikrocipli kulak küpesi yetiştiricinin tercihine bırakılmasıyla, isteyen yetiştiricinin hayvanına küpe taktıracağı istemeyeninin ise taktırmayacağı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 İl Tarım Orman Müdürlüklerine gönderdiği talimatla plastik kulak küpelerinin ücretsiz ancak elektronik mikrocipli kulak küpelerinin ücretli hale geldiğini duyurmuştu. Bakanlığın bu uygulaması yetiştiricilerin tepkisine neden oldu. Bunun üzerine yeni bir talimat gönderilerek, elektronik mikrocipli kulak küpeleri zorunlu olmaktan çıkarılarak yetiştiricinin tercihine bırakıldı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin imzasıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine gönderilen kulak küpesi uygulaması talimatında, damızlık büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar dahil tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kayıt ve tanımlanma işlemlerinde isteyen yetiştiricilere elektronik kulak küpesi, isteyen yetiştiricilere ise plastik ‘görsel’ kulak küpesi ile küpeleneceği belirtildi.

Son Güncelleme: 03.04.2020 11:23
Anahtar Kelimeler:
Hayvanlara Küpe Affı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mevsimlik tarım işçileri izinli yola çıkacak
Mevsimlik tarım işçileri izinli yola çıkacak
Çiftçi 30 Nisan'a kadar icraya verilmeyecek!
Çiftçi 30 Nisan'a kadar icraya verilmeyecek!
Tarım masaya yatırıldı
Tarım masaya yatırıldı
Çiftçi icraları durduruldu
Çiftçi icraları durduruldu
Yozgat tarımı masaya yatırıldı
Yozgat tarımı masaya yatırıldı
Son Başvuru 30 Haziran
Son Başvuru 30 Haziran
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim