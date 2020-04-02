Elektronik küpe takılması tercihe bağlı

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta, elektronik mikrocipli kulak küpesi yetiştiricinin tercihine bırakılmasıyla, isteyen yetiştiricinin hayvanına küpe taktıracağı istemeyeninin ise taktırmayacağı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 İl Tarım Orman Müdürlüklerine gönderdiği talimatla plastik kulak küpelerinin ücretsiz ancak elektronik mikrocipli kulak küpelerinin ücretli hale geldiğini duyurmuştu. Bakanlığın bu uygulaması yetiştiricilerin tepkisine neden oldu. Bunun üzerine yeni bir talimat gönderilerek, elektronik mikrocipli kulak küpeleri zorunlu olmaktan çıkarılarak yetiştiricinin tercihine bırakıldı. Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin imzasıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine gönderilen kulak küpesi uygulaması talimatında, damızlık büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar dahil tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kayıt ve tanımlanma işlemlerinde isteyen yetiştiricilere elektronik kulak küpesi, isteyen yetiştiricilere ise plastik ‘görsel’ kulak küpesi ile küpeleneceği belirtildi.