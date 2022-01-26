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EKiNLER ÜŞÜMEYECEK

Yozgat’ta Cumartesi günü başlayan kar yağışı tarım alanlarında ekinler için yorgan niteliğinde olurken, bu yıl gerçekleştirilecek olan hasatta da rekolteyi yükseltmesi bekleniyor.

26 Ocak 2022 Çarşamba 00:16
EKiNLER ÜŞÜMEYECEK

Yozgat’ta etkili olan kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Cumartesi günü başlayan ve 60 santimetrenin üzerine çıkan kar kalınlığı tarım alanlarında ekinler için yorgan niteliğinde olurken, karın altında kalan ekinlerden daha çok verim alınacağı ve karın ekinleri bütün olumsuzluklardan koruyacağı bildirildi. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, son günlerde Yozgat’ı etkisi altına alan kar yağışının ekinlere yüzde 100 faydasının olduğunu söyledi. Kar ne kadar fazla yağarsa ekinlere o kadar çok faydasının olduğuna dikkat çeken Açıkgöz, ‘’Şuanda yağan bu kar arazideki ekine yorgan oldu. Bir insanın üzerine yorgan çekince nasıl üşümezse ekin de o kadar üşümez. Çok büyük faydası var. Arazi suyu çoğalır, tabandaki nem oranı artar, keşke bir 50 santim daha yağsa çok faydası olur. Dere suları çoğalır, barajlar, göledler dolar. Toprakta nem çoğalır, her halükarda yüzde 100 faydası var. Doğayı değiştiriyor. Ekin karın altında daha rahat büyür, bir bereket doğdu. Yüksek olan gübre fiyatları için devletimiz bir çalışma yapar bizlere destek verirse bu yıl verim açısından çok iyi geçeğini düşünüyoruz’’ dedi. 
VERİMİN 300-400 KİLO 
OLMASI BEKLENİYOR
Yozgat Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı ve YEMTAŞ sahibi Mehmet Türkekul, Türkiye’de son 4 yıldır tarım arazilerinin kuraklıktan ciddi şekilde etkilendiğini söyledi. Yozgat olarak hububatta Türkiye’nin 20’de 1’ini temin eden bir bölge olduklarını vurgulayan Türkekul, Borsa üyelerinin çoğunlukla hububat alım satımı ile ilgilendiği için sektörün içinde olduklarını, çiftçiler ne kadar mağdur olursa kendilerinin de ondan çok daha fazla mağdur olduklarını ileri sürdü. Olmayan malı alıp satacak hallerinin olmadığının altını çizen Türkekul, ‘’Vatandaş üretecek bizler onu alacağız işleyeceğiz ve ülkemize katma değer kazandıracağız. Çiftçi kazanacak, esnaf kazanacak, ülkemiz kazanacak. Yozgat’ın en büyük gelir kaynağı tarım. Ancak son 4 yıldaki kuraklık bizleri çok büyük etkiledi. Çok şükür ki son birkaç gündür yoğun bir şekilde kar yağışı alıyoruz. İnşallah 2022 harmanımız çok verimli geçecek. Bunun da nimetinden başta çiftçimiz olmak üzere ülkemiz kazanacak. Ülkemizin ihtiyacını yerli üretimimiz temin ediyor, ancak ihracata yönelik çalıştığımızda ithal mala ihtiyacımız var. Yurt dışına döviz gönderiyoruz ham madde getiriyoruz, devletimiz, çiftçimiz bundan zarar görüyor. Çok şükür bu yağış ile birlikte çok iyi bir verimli yıl olacak diye umutluyuz. Geçen yıl rekoltemiz 100-150 kilolardayken bu sene inşallah geçmişteki verimli dönemler gibi 300-400 kiloları yakalarız diye düşünüyoruz. Bu çağdaki teknolojik tarım ile birlikte işlemenin daha güzel olacak. Eskiden insan gücü ile yapılan işler şimdi makineler ile yapılıyor. Her imkan var çiftçimize düşen ekici olmak, biçici olmamak. Öncelikle boş yer bırakmadan her tarafını ekmesi. Önümüzde nohut dönemi geliyor. Nadasa bırakılan yerler varsa oraları nohut ve mercimek ile destekleyip ekip, gelecek için hem kendilerinin hem de ülkenin kazanacağı güzel bir yıl olur umudundayız. Yağışlarımız devam edecek umudundayız. Yer altı sularımız kayboldu. Akan çeşmelerimiz kurudu, tamamının yağan bu rahmet ile birlikte canlanır umudundayız’’ diye konuştu.
Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli ise ‘’Son yıllarda ülkemiz genelinde yaşanan kuraklık özellikle İç Anadolu bölgesinde çok daha fazla hissedildi. Geçtiğimiz yıl çok kurak geçti. Verim açısından çok kötü bir yılı geride bıraktık. Bazı yerlerde yüzde 30-40 hatta yüzde 50’ye varan rakamlara kadar verim düşüklüğünün ulaştığını biliyoruz. Üyelerimiz ile de sürekli bu konuları istişare ediyoruz. Onların bu sorunlarına çözüm arıyoruz. İştigal konumuz olan Ticaret Borsası üyelerimizin tamamı tarım ve hayvancılık sektöründe çalışıyor. Verimin düşük olduğunu, her dönem bu sıkıntıların yaşandığını istişare ediyoruz. Verim düşük olunca istediğimizi alamıyoruz, satamıyoruz istediğimiz tonajları bulamıyoruz. Bu gibi sıkıntılar yaşıyorduk. Ancak bu sene kış geç geldi ama güzel geldi. Bizleri çok mutlu etti. İstediğimiz oranda bir yağış oldu. İnşallah bunun devamı gelir. 2022 yılı çiftçilerimiz açısından da bizim üyelerimiz açısından da verimli olur. Verim, yağışa bağlı. Geçtiğimiz seneler yağış alamadığımız için verim düşüktü. Çok şükür bu sene yağışlar geldi. Geçtiğimiz yıllarda bütün sıkıntılar üst üste geldi. Umut ediyorum ki bu yıl bütün sıkıntıları geride bırakırız’’ dedi. •İhsan Çelikkaya/Selma Şahin•
 

Son Güncelleme: 25.01.2022 17:26
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