Ekimlere devam

YOZGAT Tarım ve Orman Müdürlüğü, yerli ve milli tohumların ekilişlerini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaları kapsamında bozkır ve may buğday çeşitlerinin ekimlerini de gerçekleştirdi. Geçen yıl ekimi yapılan, çok güzel sonuçlar alınan 2 buğday çeşidinin ekimi Yozgat Merkez Divanlı Mahallesinde önder çiftçi Necip Canbolat’ın arazisine yapıldı. Bozkır çeşidinin Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildiği kaydedildi. Soğuğa ve kurağa dayanıklı kılçıklı ekmeklik buğday çeşidinin Orta Anadolu ve geçit bölgeleri ile benzeri yörelerin kıraç, yarı taban ve taban alanlarına tavsiye edildiği bildirildi. May8462 çeşidinin ise özel bir firma tarafında geliştirildiği, soğuğa dayanıklı, kalite değerleri yüksek, taban ve yarı taban arazilerde de ekilebilecek kılçıksız ekmeklik buğday çeşidi olduğu açıklandı.