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Ekimi yapıldı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yerli çeşitlerin yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında, İnceçayır Köyünde Kırmızı ve Yeşil Mercimek demonstrasyon ekimleri yaptırdı.

Ekimi yapıldı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, yerli çeşitlerin yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında, İnceçayır Köyünde Kırmızı ve Yeşil Mercimek demonstrasyon ekimleri yaptırdı.

12 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Ekimi yapıldı

İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, mercimek üretiminde ülkesel bazda birinci sırada bulunan Yozgat’ta üretimi daha da artırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Özdemir, ‘’İlimizde çiftçilerimiz, yeşil mercimekte genelde ithal çeşit olarak adlandırılan Kanada çeşidinin ekimini tercih etmektedir. Oysa Bakanlığımızın Araştırma kuruluşlarınca geliştirilmiş olan çeşitlerimiz mevcuttur. Ankara Tarla bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş çeşit olan Meyveci çeşidini çiftçilerimize tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla demonstrasyon ekimi yapıldı’’ dedi.
Özdemir, yeni geliştirilmiş yerli kırmızı mercimek çeşidi olan Mansur çeşidinin Yozgat şartlarında gelişim ve verim durumunu gözleyip, değerlendirmek için geçen yıl deneme ekimi yaptıklarını, beklenenden daha yüksek verim alındığını kaydetti. Özdemir, ‘’İlimizde yerli tohumlarla kırmızı mercimek ekiliş ve üretimini artırmak amacıyla çiftçilerimize duyurmak için demonstrasyon ekimi yapıldı. Yapılan bu deneme ekimlerinin takibi üretim sezonu boyunca İl Müdürlüğümüz teknik personelimiz ve çiftçimiz ile birlikte yapılacaktır. Hasat, çiftçilerimizle birlikte yapılacak olup, sonuçlar çiftçilerimize ve kamuoyuna duyurulacaktır" diye konuştu. 

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