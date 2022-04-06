Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Ekim yapıldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yerli mercimek tohumluklarını çiftçilere tanıtmak amacıyla demonstrasyon ekimi yapıldı.

06 Nisan 2022 Çarşamba 00:48
Ekim yapıldı

Yapılan demonstrasyonla ilgili bir açıklama yapan Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya; “İlimiz iklim ve toprak şartlarına uygun yerli tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması gayesiyle İl Müdürlüğümüzce son yıllarda yoğun faaliyetler yürütülmektedir. Son yıllarda yaşanan gelişmelerle birlikte temel besin kaynağı olan baklagillerini üretiminin artırılması ülkemiz için önem arz etmektedir. İlimiz mercimek üretiminde ülkesel bazda 1. Sıradadır. Bu üretimi daha da artırmak için çalışmalar yapmaktayız. İlimizde çiftçilerimiz, yeşil mercimekte genelde ithal çeşit olarak adlandırılan Kanada çeşidinin ekimini tercih etmektedir. Oysa Bakanlığımızın Araştırma kuruluşlarınca geliştirilmiş olan çeşitlerimiz mevcuttur. Bakanlığımıza bağlı Ankara Tarla bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilerek tescil edilmiş olan çeşitlerden Bozok - Karagül - Meyveci2001 ve Gümrah çeşitleriyle Özel Bir firma tarafından geliştirilerek tescil edilmiş olan Şahan çeşidi Yeşil Mercimek çeşitlerinin ekimlerini yaptık. Yapılan bu deneme ekimi üretim sezonu boyunca İl ve ilçe teknik personelimiz tarafından takibi yapılacak olup ilaçlama ve bakım çalışmalarının zamanında yapılması sağlanacak ve ürünün gelişim aşamaları gözlenecektir. Hasat, çiftçilerimizle birlikte yapılacak olup sonuçlar çiftçilerimize ve kamuoyuna duyurulacaktır” ifadelerini kullandı. •İHA•
 

Anahtar Kelimeler:
Ekim YapıldıYozgatIlerigazetesiSorgunHaberIlçelerNişançarşambaTarım Ve Orman MüdürlüğüçiftçiçiftçilerDemonstrasyonEkimYozgat İl Tarım Ve Orman MüdürüTanju Özkaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇiFTÇiYE EK GiRDi DESTEĞi
ÇiFTÇiYE EK GiRDi DESTEĞi
KAYSERİ ŞEKER ÇİFTÇİNİN YANINDA
KAYSERİ ŞEKER ÇİFTÇİNİN YANINDA
SORGUNLU’NUN TERCiHi BUĞDAY
SORGUNLU’NUN TERCiHi BUĞDAY
Çiftçilere destek
Çiftçilere destek
Son gün 11 Şubat
Son gün 11 Şubat
EKiNLER ÜŞÜMEYECEK
EKiNLER ÜŞÜMEYECEK
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim