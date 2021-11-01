EKiM ALANI DARALDI

Son 10 yıllık dönemde nohutta yüzde 50, mercimekte yüzde 80 oranında azalmanın gözlendiği Yozgat’ta üretimin artırılmasına yönelik hazırlanan projeler uygulamaya konularak, daha bol ve kaliteli ürünlerin alınması için adım atıldı. Yozgat ile birlikte en fazla nohut ve mercimek ekiminin yapıldığı Ankara’da nohut yüzde 65, mercimek yüzde 98, Çorum’da nohut yüzde 45, mercimek yüzde 90, Konya’da nohut yüzde 80, mercimek yüzde 85 oranında azaldığı kaydedildi. Nohut ve Mercimekte üretimin artırılmasına yönelik uygulamaya konulan projeler ile Türkiye’nin en fazla nohut ve mercimek üretiminin gerçekleştirildiği Ankara, Yozgat ve Kırşehir ile birlikte diğer ilerde de üretim alanları genişledi, verimin de arttığı aktarıldı. Beslenme açısından önemli ürünlerden birisi olarak kabul edilen Nohut üretiminde ilk sırayı paylaşan Ankara, Yozgat ve Kırşehir’de üretimin artırılmasına yönelik yeni projeler de devreye sokulmaya başlandı. İçeriğindeki protein, vitamin, mineral ve düşük yağ oranı sayesinde beslenmede oldukça etkili olan, yararlı besinler arasında yer alan nohut üretiminin dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de tahıl üretiminden son geldiğine dikkat çekildi. 1961 yılında 890 bin dekar olan nohut üretiminin 1990 yılında 8.8 milyon dekara çıktığı, 2016 yılında ise 3.95 milyon dekara düştüğü belirtilirken, sonraki yıllarda üretim alanlarının yeniden artmaya başladığı vurgulandı. Ankara, Yozgat, Kırşehir, Konya, Karaman gibi illerde nohut üretiminin oldukça yaygın olduğu, bu illerde son yıllarda üretim alanları genişlerken üretim miktarının da arttığı değerlendirildi.

NOHUT PROJESİ

Türkiye’nin en fazla nohut üretiminin yapıldığı ilk üç ilden biri olan Yozgat’ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, üretimin artırılması amacıyla yüzde 25 katkı paylı nohut projesini devreye soktu. Projenin 10 bin 850 dekar alanda uyguladı. Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, ‘’Projenin 2 Milyon 885 bin lira olan toplam proje bedelinin 1 milyon 742 bin 500 lirası bakanlıktan verildi. Proje ile Sorgun ilçesinde antraknoza dayanıklı nohut tohumu dağıtımı yapıldı. Proje sayesinde bölgede nohut üretimine farklı bir bakış açışı ile üretim ve kalitede artışının sağlanması hedeflendi. Ülkemizin yemeklik dane baklagil ihtiyacının giderilmesinde rol oynayacaktır’’ dedi. Sorgun ilçesine bağlı Duralidayılı köyünde, 26 dekarlık arazisine deneme amaçlı 9 çeşit nohut tohumu ekimi yapıldığını hatırlatan Özkaya, Yozgat’ta en çok ekim ve üretimi yapılan ürünlerin hububat ve yemeklik dane baklagiller olduğunu bildirdi. Ökaya, ‘’Yemeklik dane baklagillerden ise en çok nohut ekilmektedir. İl Müdürlüğü olarak baklagillerde üretim ve verimi artırmak amacıyla eğitim yayım ve demonstrasyon faaliyetleri yürütmekteyiz. Yapılan bu deneme ekimiyle, İlimizde yaygın olarak ekilen nohut çeşitlerine alternatif olabilecek verimli ve hastalığa dayanıklı yeni çeşitlerin ekim ve üretimi yapılacaktır. Bu çeşitlerin bölge iklim ve toprak şartlarına adaptasyonunun gözlenerek Bakanlığımız Araştırma Kuruluşlarınca yeni geliştirilen nohut çeşitlerimizin çiftçilerimize duyurulması ve tanıtılmasını amaçlanmaktadır’’ diye konuştu.

ÜRETİM SEVİNCİ

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, yörenin hava, su ve toprak yapısına uygun kaliteli, bol ve verimi yüksek tohumların kullanılmasına yönelik yürüttüğü deneme amaçlı çalışmalar olumlu sonuç verdi. Kurak geçen bir mevsime rağmen yerli tohum kullanılan nohutta da olumlu sonuç alınması sevindirdi. Sorgun İlçesinin Duralidayılı köyünde uygulanan ‘Nohut Çeşit Denemesi’nin hasadı sonrasında yapılan değerlendirmede, Yozgat’ta toplamda 9 nohut çeşidinin, 2,5 dekarlık alanlara eşit şartlarda ekildiği, olumlu sonuç alındığı vurgulandı. Ekim yapılan bölgede ortalama dekardan 50 kilogram verim alınırken yapılan bu çeşit denemelerinde dekardan 80 ila 160 kilogram arasında verimler alındığı bildirildi. •Seyfi Çelikkaya•