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EKiLi ALANLARA TAKiP

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından deneme amaçlı ekimleri gerçekleştirilen ürünlerin gelişim süreçleri yakın takibe alındı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 00:46
EKiLi ALANLARA TAKiP

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tarım alanlarında ürün çeşitliliğini artırmak, havasına, suyuna, toprağına uygun yerel tohumların kullanımını teşvik etmek amacıyla deneme amaçlı gerçekleştirdiği ürünlerin takibini sürdürüyor. Yozgat merkez ve ilçelerinde toplam 9 köyde ekimleri yapılan yerel buğday çeşitlerinin gelişimleri teknik personel tarafından tarlada yapıldı. Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilerek tescili yapılan Bozkır çeşidi Ekmeklik Buğday çeşidinin kıraç alanlarda sonucunun güzel olduğu kaydedildi. Kuraklığa dayanıklı olan Bozkır çeşidinin geçen yıl taban olmayan arazide deneme amaçlı ekilerek, dekarda 300 kilo verim alındığı açıklandı. Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü bu sezon ise yerel buğdayların çiftçi eliyle muhafazası için yapılan demonstrasyon ekimlerinde çıkışların başladığına vurgu yaparak, gelişim süreçlerinin takip edildiği bildirildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya,  bu yıl Yozgat merkez ile birlikte Boğazlıyan, Kadışehri ve Sarıkaya İlçelerine bağlı 9 köyde yerel buğday çeşitlerinin deneme amaçlı ekimlerinin yapıldığını söyledi. Özkaya, yerel buğday çeşitlerini deneme ekimlerinin üç yıldır yapıldığını da hatırlatarak, ‘’Yerel, atalık buğdaylarımızın çiftçi eliyle muhafazası, çiftçilerimize yaygınlaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Önceki yıllarda uygulanan Yerel Buğday Projesi kapsamında temin edilen, çoğaltılan yerel buğday tohumluklarını geçtiğimiz Ekim-Kasım aylarında toprakla buluşturduk’’ dedi. Özkaya, önceki yıllarda küçük alanlarda ekilerek çoğaltılan tohumların, çiftçinin kendi elindeki yerel tohumlarla yapıldığını hatırlattı, ekimleri yapılan ve toprak yüzeyine çıkmaya başlayan yerel buğday çeşitlerinin teknik ekip tarafından takip edilip, ekin boylarının ölçüldüğünü,  gelişimlerinin gözlenip, raporlarının tutulduğunu anlattı.

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EKiLi ALANLARA TAKiP
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