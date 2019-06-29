Ekili alan yandı

Boğazlıyan Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine anında müdahale ederek, yaklaşık 3 bin dekarlık alana yangının yayılmasının önüne geçti. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, itfaiye ekibinde görev alan personele başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Başkan Coşar, ‘Bunun gibi tatsız olayların yaşanmaması için ayrıca ilçemiz ve köylerinde hasat zamanı olduğundan dolayı vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını bekliyorum. Bütün çiftçilerimize bereketli bol kazançlı hasatlar dilerim’ dedi.