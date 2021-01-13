EKiLEN ALAN DARALDI

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta bir yıl içerisinde 505 çiftçi tarımsal faaliyetlerini sonlandırırken, tarım alanında ise 56 bin 816 dekar daralma oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre hazırladığı broşürler ile Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sunumlarından derlenen bilgilere göre, hem üretim yapılan alan miktarında hem de üretim yapan çiftçi sayısında gerileme oldu. Yozgat il genelinde 2019 yılında 42 bin 732 çiftçi, 4 milyon 705 bin 395 dekar alanda tarımsal faaliyette bulunurken, 2020 yılında 42 bin 227 çiftçinin 4 milyon 648 bin 579,99 dekar tarım alanında üretim faaliyetinde bulunduğu kaydedildi. Buna göre, bir yıl içerisinde üretim yapan çiftçi sayısı 505 kişi düştü, üretim yapılan alan ise 56 bin 816 dekar azaldı.

TARIMSAL ÜRETİM

Yozgat’ta halen 601 bin dekar alanda 68 bin 7 ton nohut, 254 bin dekarda 1 milyon 53 bin ton şekerpancarı, 164 bin dekarda 17 bin ton Yeşil Mercimek, 2 milyon 89 bin dekarda 553 bin ton Buğday üretimi yapılıyor. Yozgat Yeşil Mercimek üretimiyle Türkiye’nin en fazla üretim yapan illeri arasında ilk sırada bulunuyor. Nohut üretiminde ikinci sırada yer alan Yozgat, Şekerpancarı üretiminde 3, Makarnalık Buğday üretiminde de 5’in sırada yer alıyor. Bu ürünlerin dışında, diğer buğday üretiminde 12, Biralık arpada 16, diğer buğday üretiminde 19, Patates üretiminde 23, Yeşil Ot üretiminde 28, Yağlık Ayçiçeğinde 32, Yeşil Yonca üretiminde de 34’üncü sırada bulunuyor. Yozgat il genelinde 103 bin 813 ton Arpa, 28 bin 717 ton Patates, 25 bin 99 ton Kuru Soğan, 13 bin 549 ton Kavun, 9 bin 553 ton Domates, 6 bin 477 ton Karpuz, 3 bin 93 ton Taze Fasulye üretimi gerçekleştiriliyor. İlde, 17 bin 775 ton Elma, 16 bin 615 ton Üzüm, 2 bin 239 ton Kiraz, bin 778 ton Armut, bin 152 ton Şeftali üretimi gerçekleştiriliyor.

DENEME EKİMLERİ

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ilde ürün desenini çeşitlendirmek, daha bol ve kaliteli tarımsal tohumların kullanımını sağlamak amacıyla deneme ekimleri yapıyor. Yozgat il genelinde 2019 yılında 33, 2020 yılında da 30 ayrı deneme ekimi çalışması gerçekleştirildi. Yerli Patates tohumu, yerel buğday çeşitleri, çörek otu deneme ekimleri yapıldı. 2015 yılında ilk defa iki ayrı alanda toprak işlemesiz tarım uygulaması yapılırken, 2019 ve 2020 yıllarında uygulamanın yapıldığı ilçe sayısı 4’e alan sayısı da 16’ya yükseldi.