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Duvarlar yapılıyor

YERKÖY’de yapımı devam eden İnandık Barajında duvar yapımına başladı.

Duvarlar yapılıyor

YERKÖY’de yapımı devam eden İnandık Barajında duvar yapımına başladı.

19 Mart 2019 Salı 00:00
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Duvarlar yapılıyor

Devlet Su İşleri(DSİ) 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Yerköy İnandık Barajında bulamaç siper imalatı öncesi, kılavuz duvarların yapımına başlandı.
Enerji nakil hattı çalışmaları kapsamında, direklerin temini ve şantiyeye naklinin devam ettiği silindirle sıkıştırılmış beton tipindeki İnandık Barajında çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.
DSİ’den alınan bilgiye göre, baraj tamamlandığında 31.10 milyon metreküp su ile 28 bin 750 dekar zirai araziyi sulayacak.

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