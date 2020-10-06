YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim tarihinin, her yıl çeşitli etkinliklerle Dünya Gıda Günü olarak kutlandığını hatırlattı. Yapılan yazılı açıklamada, FAO'nun kuruluşunun 75. yıldönümünün de kutlanacağı bu yılki Dünya Gıda Günü temasının ise, ‘Büyütelim, Besleyelim; Hep Birlikte Sürdürelim’ olarak belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, ‘’Bu yıl 40'ıncısının düzenleneceği Dünya Gıda Günü, Covid-19 pandemisi nedeniyle 16 Ekim 2020 tarihinde, Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin katılımlarıyla dijital bir etkinlikle kutlanacak olup bu çerçevede FAO, kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve akademi dahil olmak üzere tüm paydaşlarla birlikte COVID-19 salgınının gıda güvenliği ve tarımsal geçim kaynaklarına yönelik oluşturduğu tehditlerle mücadele etmek ve özellikle bu tehditlerden en çok etkilenen kesimlerin yeniden ayakları üzerinde durmalarını sağlamak için küresel iş birliği ve dayanışma çağrısı yapılacak’’ denildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın FAO ile işbirliği içerisinde hazırlanan 2020 Dünya Gıda Günü iletişim materyallerine Genel Müdürlük ana sayfası duyurular bölümünden ulaşılabildiği kaydedildi. Tema kapsamında FAO tarafından gerçekleştirilen ve tüm dünyadan 5-19 yaş arası çocukların ve gençlerin katılım sağlayabileceği Dünya Gıda Günü Poster Yarışması'na ilişkin detaylı bilgiye http://www.fao.org/world-food-day/contest/en/ bağlantısından ulaşılabileceği bildirildi. •Seyfettin Sağlam•