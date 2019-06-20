DSi Afet bölgesinde

Çekerek İlçesi Çandır Köyü Kabak ve Seynik Kızı Yunak Dereleri ile Aydıncık İlçesi Hacıilyas Köyünde Ol deresinde 16-17 Haziran tarihlerinde taşkınların meydana geldiği belirtildi. Yozgat İl Özel İdaresi ve DSİ Şube Müdürlüğü teknik personeli, mezkur köylerde incelemelerde bulundu, imkanları ölçüsünde, makinalı çalışma planlandı, derenin mansap şartları iyileştirileceği bildirildi.
20 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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