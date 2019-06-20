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DSi Afet bölgesinde

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekipleri, yağmur ve dolu nedeniyle oluşan seller ile birlikte taşan derelerde incelemelerde bulundu.

DSi Afet bölgesinde

DEVLET Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekipleri, yağmur ve dolu nedeniyle oluşan seller ile birlikte taşan derelerde incelemelerde bulundu.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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DSi Afet bölgesinde

Çekerek İlçesi Çandır Köyü Kabak ve Seynik Kızı Yunak Dereleri ile Aydıncık İlçesi Hacıilyas Köyünde Ol deresinde 16-17 Haziran tarihlerinde taşkınların meydana geldiği belirtildi. Yozgat İl Özel İdaresi ve DSİ  Şube Müdürlüğü teknik personeli, mezkur köylerde incelemelerde bulundu, imkanları ölçüsünde, makinalı çalışma planlandı, derenin mansap şartları iyileştirileceği bildirildi. 

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