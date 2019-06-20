DSi Afet bölgesinde

Çekerek İlçesi Çandır Köyü Kabak ve Seynik Kızı Yunak Dereleri ile Aydıncık İlçesi Hacıilyas Köyünde Ol deresinde 16-17 Haziran tarihlerinde taşkınların meydana geldiği belirtildi. Yozgat İl Özel İdaresi ve DSİ Şube Müdürlüğü teknik personeli, mezkur köylerde incelemelerde bulundu, imkanları ölçüsünde, makinalı çalışma planlandı, derenin mansap şartları iyileştirileceği bildirildi.