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Doğadan gelen şifa

ESKİ Roma zamanında sığırkuyruğu otu daha çok soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde kullanıldığı belirtildi.

Doğadan gelen şifa

ESKİ Roma zamanında sığırkuyruğu otu daha çok soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde kullanıldığı belirtildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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Doğadan gelen şifa

Akciğer ve bronş tıkanıklığını hafifletmek, mukusu atmak için en çok başvurulan bitkilerden biri olan sığırkuyruğunun aneljezik ve antiseptik özellikleri otun verem, idrar söktürücü, astım belirtilerini hafifletici ve balgam söktürücü olarak kullanılmasını sağlayan bir endemik bitki olduğu kaydedildi. Hititlerin başkenti Hattuşaş bölgesinde yer alan, Hititlere ait olduğu belirlenen birçok yerleşim alanının bulunduğu Yozgat'ta yetişen, endemik Sığırkuyruğu bitkisinin 'Yozgat' adıyla bilinen türünün kayıp olduğu belirtildi. Tarih boyunca başta soğuk algınlığı olmak üzere birçok rahatsızlıklar için kullanılan 'Yozgat' adlı Sığırkuyruğu bitki türüne kazılar esnasında karşılaşılabileceği kaydedildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görevli aynı zamanda da endemik bitki türlerine yönelik bilimsel çalışmaları bulunan Hasan Torlak, Hititlerin Yozgat'taki en önemli yerleşim yerlerinden olan, o devirde 'Ankuwa', günümüzde ise 'Alişar' olarak adlandırılan ören yerinde, geçmişte endemik bir sığırkuyruğunun tespit edildiğini söyledi. Torlak, konuyla ilgili makalesinde, ''Bu bitkiye çok da güzel bir isim verilerek, 'Yozgat sığırkuyruğu-Verbascum josgadense' denmişti. Ancak bu bitki aramalara rağmen bulunamamış ve 'kayıp' statüsüne yerleştirilmiştir'' görüşene yer verdi.  Torlak, Alişar antik kentini kazan arkeologların, her yıl yapılan bitki temizliği işlemlerinde botanikçilere de danışmalarını isteyerek, ''Alişar'a özgü Yozgat sığırkuyruğu yeniden keşfedilirse, hem Yozgat ve Alişar hem de Türkiye ve dünya için harika bir haber olur. Alişar'da kaybolan bu bitkimiz burada değil de başka illerimizde tekrar keşfedilir'' ifadesini kullandı. 

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