Doğa, kendini koruyor

Tarım Müdürlüğü, Yozgat şartlarında nasıl bir sonuç verebileceğini görmek amacıyla kışlık Nohut ekimi yaptı. Bahar yağmurları ile birlikte, yabani otlar da boy gösterdi. Tarım Müdürlüğü, yabani otlar için tarım ilacı kullanılmasına karşılık, Nohudun gelişimine büyük oranda engel olan ‘Gökbaş’ ve ‘Köy göçüren’ adlı yabani otların yok edilmesine yönelik ‘herbisit’ adı verilen bir ot ilacının bulunmadığı kaydedildi. Tarım Müdürlüğü teknik elemanları, deneme ekimi yaptıkları alanlarda gerçekleştirdikleri kontrolde, doğanın kendi üretimi ile bu ilacı bulunmayan otlarla biyolojik bir mücadeleye başladığının görülmesi, sevindirdi. Teknik personel, ‘Nohut tarlamızda zararlı yabancı otu yiyen ama nohutlarımıza zarar vermeyen halk arasında tırtıl denen ağ kurdunu gördük. Bu doğal bir biyolojik mücadeledir. Tarımda kimyasal ilaç kullanımı bir zorunluluktur. Ama doğaya zarar veriyor ve kalıntı bırakmaktadır. Tarımda hastalık ve zararlılarla mücadelede doğaya ve insana zarar vermeyen en iyi mücadele yöntemi biyolojik mücadeledir. Biyolojik mücadele bir zararlıyı, başka bir canlıyla yok etmektir. Bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımızın ilgili kuruluşları çalışmalar yürütüyor. Ama Yozgat’ta deneme amaçlı ekim yaptığımız Nohut tarlasında gördüğümüz mücadele biyolojik mücadeleye bir örnek teşkil etmektedir’ diye konuştu.

