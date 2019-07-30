Dikti fidanı, aldı ürünü

Türkiye'de sadece Karadeniz bölgesinde, özellikle de Giresun'da yetiştiği düşünülen fındığın karasal iklimin hakim olduğu Orta Anadolu kenti Yozgat'ta yıllardır var olmasına karşılık, köylülerin sadece kendi ihtiyacı kadar kadarını toplayıp, tükettiği, büyük çoğunluğunu ise dalında bıraktıkları kaydedildi. Dalda kalan fındığı toplayıp, pazarda satışa sunulması halinde ev ekonomisine ciddi getirisi olabileceği ifade edildi. Yozgat’ta toprak, hava, su analizleri sonucunda ‘Mikro Klima’ özelliğine sahip olduğu belirlenen Musabeyli Boğazı ve Musabeyli köyleri arasındaki havzadan sonra Pembecik köyünde de fındık ağaçlarına rastlanıldı. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, 2 kilometre eninde, ortasından dere geçen Musabeyli vadisinde bulunan değişik türdeki meyve ağaçları arasındaki fındık ağaçlarının yıllardır var olduğu bildirildi. Pembecik Köyünden Çiftçi Çelebi Han, çocukluk yıllarından itibaren bölgede fındık ağaçlarının bulunduğunu, ama artık yeterince bulunmadığının altını çizdi. Kadışehri ilçesinin Yangı Köyünde ise Hasan Kılıç isimli vatandaş, Çekerek ırmağı kenarındaki bahçesine 2006 yılında Karadeniz’den getirdiği fındık fidelerini dikti. Hasan Kılıç, ‘Son 6 yıldır fındık ağaçlarından ürün alıyorum. İhtiyacımız olan fındığın dışında kalanları ise pazarda satıyorum. Köyümdeki bahçemde yetiştirdiğimi fındık, Karadeniz bölgesinde yetişen fındıktan farkı yok’ diye konuştu.