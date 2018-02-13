Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115341
ALTIN
162.499
DOLAR
3.8024
STERLİN
5.2717
EURO
4.6866

Devlet destekli inek ithali

YERKÖY ilçesi Arifoğlu köyünde kurduğu bin büyükbaş hayvan kapasiteli tesiste besicilik yapan 33 yaşındaki girişimci Selahattin Atalay, hayvan başına devletten aldığı yüzde 30 hibe ile tesisine damızlık inek ithal etti.

Devlet destekli inek ithali

YERKÖY ilçesi Arifoğlu köyünde kurduğu bin büyükbaş hayvan kapasiteli tesiste besicilik yapan 33 yaşındaki girişimci Selahattin Atalay, hayvan başına devletten aldığı yüzde 30 hibe ile tesisine damızlık inek ithal etti.

13 Şubat 2018 Salı 07:00
53 Okunma
Devlet destekli inek ithali

Atalay 100 Şarole cinsi dişi hayvan alarak damızlık üretimine başladı. Ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve kaliteli ırk üretmek için inek ithal ettiğini belirten Atalay, 2018 yılında üretim kapasitelerini yüzde 500’e çıkarmak istediklerini belirtti.
Çiftliğinde 500 adet Simental, Şarole ve Limuzin cinsi besilik büyükbaş hayvan bulunduğunu ifade eden Atalay, ‘Yerköy ilçesine kurduğumuz bin başlık kapalı ve açık tesisimizde ilk önce besi tesisi olarak müracaat ettik. Ülke ekonomine katkıda bulunalım diye. Sonradan da Yozgat’ta bir ilki Sarole cinsi dişi damızlık üretimine geçtik. Sadece bunlardan damızlık alalım, buzağı büyütelim kaliteli ırk üretelim istedik. Şarole ister istemez etçil bir ırk olduğundan dolayı süt üretimi yapmayacağımız için Şarole dişisine karar verdik o yüzden de memnunuz. Yaklaşık 100’e yakın Şarole dişimiz var. Devlet teşvikli yüzde 30 hibeli aldık. Onu da tüm vatandaşlarımıza tavsiye ediyoruz. İnşallah 2018 yılında devlet teşviki ile birlikte biz bu kapasiteyi üretimde yüzde 500’e çıkaracağız. Şu an yaklaşık çiftliğimizde 600’e yakın hayvanımız var. Bunun yüz tanesi üretim amaçlı, 500 tanesini de besi olarak bulunduruyoruz” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bayilere eğitim
Bayilere eğitim
MERKEZ OLUYORUZ!
MERKEZ OLUYORUZ!
Tarımı konuştular
Tarımı konuştular
Gündem tarım olacak
Gündem tarım olacak
Tarımcılara belge
Tarımcılara belge
Kabalı Anlatıldı
Kabalı Anlatıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim