Devlet destekli inek ithali

Atalay 100 Şarole cinsi dişi hayvan alarak damızlık üretimine başladı. Ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve kaliteli ırk üretmek için inek ithal ettiğini belirten Atalay, 2018 yılında üretim kapasitelerini yüzde 500’e çıkarmak istediklerini belirtti.

Çiftliğinde 500 adet Simental, Şarole ve Limuzin cinsi besilik büyükbaş hayvan bulunduğunu ifade eden Atalay, ‘Yerköy ilçesine kurduğumuz bin başlık kapalı ve açık tesisimizde ilk önce besi tesisi olarak müracaat ettik. Ülke ekonomine katkıda bulunalım diye. Sonradan da Yozgat’ta bir ilki Sarole cinsi dişi damızlık üretimine geçtik. Sadece bunlardan damızlık alalım, buzağı büyütelim kaliteli ırk üretelim istedik. Şarole ister istemez etçil bir ırk olduğundan dolayı süt üretimi yapmayacağımız için Şarole dişisine karar verdik o yüzden de memnunuz. Yaklaşık 100’e yakın Şarole dişimiz var. Devlet teşvikli yüzde 30 hibeli aldık. Onu da tüm vatandaşlarımıza tavsiye ediyoruz. İnşallah 2018 yılında devlet teşviki ile birlikte biz bu kapasiteyi üretimde yüzde 500’e çıkaracağız. Şu an yaklaşık çiftliğimizde 600’e yakın hayvanımız var. Bunun yüz tanesi üretim amaçlı, 500 tanesini de besi olarak bulunduruyoruz” dedi.