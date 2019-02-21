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Destekler anlatıldı

SORGUN Ziraat Odası Başkanlığı ile Yozgat Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından ortaklaşa düzenlenen toplantıda üreticilere tarım ve hayvancılık destekleme projeleri anlatıldı.

Destekler anlatıldı

SORGUN Ziraat Odası Başkanlığı ile Yozgat Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından ortaklaşa düzenlenen toplantıda üreticilere tarım ve hayvancılık destekleme projeleri anlatıldı.

21 Şubat 2019 Perşembe 07:00
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Destekler anlatıldı

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, şu anda Türkiye genelinde hazırlanacak projelerin hayata geçirilmesi için 250 milyon avro bulunduğunu, yaklaşık 1 milyar 500 milyon lira tutarındaki bu paradan, uygun görülen tüm projelerin yararlanacağını belirtti.  İleri tesisler kurulurken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar olduğunu vurgulayan Türker, kanatlı projelerinin şu anda kabul görmediğini ancak büyükbaş hayvancılık projelerine büyük destekler sağlandığının altını çizdi.  Gelecekte de bu tür projelerin istikbalinin parlak olduğunu vurgulayan Türker, "Tesisleri yaparken özellikle elektrik ve suya yakın yerleri seçmeye çalışalım. Her ne kadar bu projelerde yol, su, elektrik zorunlu olmasa da sizlerin projelerinin hayata geçirilmesi açısından bunlar çok önemli. Bizler için tesise ruhsat verilmesi öncelikli şartımız. Eğer kuracağınız tesis mücavir alanda ise ruhsatı belediyelerden, dışında ise özel idareden almak durumundasınız. Hazırlayacağınız projelerle ilgili en detaylı bilgiyi bizlere başvurarak alabilirsiniz." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
SORGUN Ziraat Odası
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