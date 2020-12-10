Desteklenecek ürünler açıklandı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2017 yılında başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında, 2021 yılında havza bazlı desteklenecek ürünlerin listesini yayınladı. Ülkemizde arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi - sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli bulunan 21 ürüne destek verilecek. Buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytin-zeytinyağı, patates, kuru soğan, yem bitkilerine mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri gelir destekleme uygulamalarının yürütüldüğü hatırlatıldı. Yozgat’ta 2021 üretim yılında Tarım Havzalarında desteklenecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla; iklim, toprak, topoğrafya, su kısıtı, istatistiki veriler, ekim nöbeti ve il/ilçe müdürlükleri ile STK önerileri birlikte değerlendirme yapıldığı, bunun sonucunda da ürün listeleri oluşturulduğu kaydedildi. Buna göre, Yozgat il genelinde Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkilerine destek verilmesi kararlaştırıldı.

DESTEKLENECEK ÜRÜNLER

Akdağmadeni ilçesinde Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates, Aydıncık’ta Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yağlık Ayçiçeği, Yem Bitkileri, Patates, Kuru Soğan’a destek verilecek. Boğazlıyan’da Arpa, Aspir, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yağlık Ayçiçeği, Yem Bitkileri, Patates, Çandır’da Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates, Çayıralan’da Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates desteklenecek. Çekerek’te Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yağlık Ayçiçeği, Yem Bitkileri, Kuru Soğan, Kadışehri Arpa, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yem Bitkileri, Kuru Soğan, Saraykent’te Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Kuru Soğan desteklenecek ürünler olarak belirlendi. Yozgat Merkezde Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yem Bitkileri, Patates Sarıkaya’da Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yağlık Ayçiçeği, Yem Bitkileri, Patates, Sorgun’da Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yağlık Ayçiçeği, Yem Bitkileri, Patatese destek verilecek. Şefaatli’de Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yağlık Ayçiçeği, Yem Bitkileri, Yenifakılı’da Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yağlık Ayçiçeği, Yem Bitkileri, Yerköy’de Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği ve Yem Bitkilerine destek uygulanacak.