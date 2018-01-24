DESTEKLEMEYE DEVAM

-Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 388 projeye hibe desteği sağladı.

Desteklemeye yönelik çağrıların devam ettiği kaydedildi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğünü ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Yurtnaç, TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. İl Koordinatörü Selim Türker, Vali Yurtnaç’a yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, TKDK’nın AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamak amacıyla kurulduğunu hatırlattı. Türker, 2011-2016 yılları arasında, ‘Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı’ programı ile yatırım tutarı 250 milyon lira olan 258 proje başvurusunun yapıldığını, bu başvurularda talep edilen toplam hibe miktarının 138 milyon lira olduğunu belirtti. Türker, IPARD-II programının ilk çağrı başvurularının 2016 yılında alındığını hatırlatarak, ‘Yapılan değerlendirmeler sonucu 40 milyon lira yatırım tutarında 30 proje ile sözleşme imzalandı. Bu projelere ödenecek hibe miktarı ise 27 milyon liradır’ dedi.

Türker, yatırımcı adaylarına yönelik IPARD II 3’üncü Çağrı İlanı Dönemindeki hibe desteklemeleri hakkında bilgiler vermeye devam ettiklerini, bu amaçla çeşitli toplantılar yaptıklarının altını çizdi.