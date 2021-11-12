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Destekleme miktarları açıklandı

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta çiftçinin beklediği tarımsal destekleme miktarları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 2021'de mazot ve gübre desteği de dahil olmak üzere dekar başına, buğday, arpa çavdar, yulaf ve tritikale için 42 lira destekleme ödemesi yapılacak. 2022'de yapılacak gübre desteği ise buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 32 liraya düşecek.

12 Kasım 2021 Cuma 00:51
Destekleme miktarları açıklandı

Tarımda 2021 ve 2022’de üretim, gübre ve sertifikalı tohum kullanımı ürün çeşidine göre sağlanacak destek miktarları belirlendi. Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 2021’de mazot ve gübre desteği de dahil olmak üzere dekar başına, buğday, arpa çavdar, yulaf ve tritikale için 42 lira, çeltik, kütlü pamuk için 76 lira, nohut, kuru fasulye ve mercimek için 32 lira, kanola ve aspir için 28 lira, patates ve soya için 38 lira, yağlık ayçiçeği için 37 lira, dane mısır için 35 lira, kuru soğan ve yem bitkileri için 27 lira, diğer ürünler için 25 lira, nadas için de 8 lira destekleme ödemesi yapılacak. Karara göre 2022’de gübre desteği, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 32 lira, diğer tüm ürünler için 16 lira olarak uygulanacak. Tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi destek miktarları, yem bitkileri ve hayvan yetiştiriciliğine yönelik destek miktarları, su ürünleri üreticilerine yönelik destek miktarları, telafi edici ödeme destekleri ile diğer tarımsal amaçlı destek miktarları da belirlendi. Destekleme ödemeleri için finansman 2022 ve 2023 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak. 2021 yılı fark ödemesi destekleri bütçesinden kaynak arttığı takdirde 2021 yılı hububat ve baklagil ürününün ödemelerine de başlanacak. Toprak analiz desteği ve Ar-Ge proje desteği haricindeki ödemelerden kamu kuruluşları yararlanamayacak

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