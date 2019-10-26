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Destekleme bedelleri belli oldu

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta Çiftçinin aylardır beklediği 2019 tarımsal desteklerle ilgili kararname yayınlandı.

Destekleme bedelleri belli oldu

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta Çiftçinin aylardır beklediği 2019 tarımsal desteklerle ilgili kararname yayınlandı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 00:00
Destekleme bedelleri belli oldu

Çiftçi ekip hasadını ettiği ürünlerle ilgili olarak 2019'da ne kadar destek alacak belli oldu. 2019 yılı tarımsal desteklerle ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına olmak üzere, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 19 lirası mazot, 8 lirası gübre olmak üzere toplam 27 lira, çeltik, kütlü pamuk için 62 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 66 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 22 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere toplam 26 lira, patates için 27 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 31 lira, yağlık ayçiçeği, soya için 26 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 30 lira, dane mısır için 25 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 29 lira, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri için 17 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 21 lira, zeytin ve diğer ürünler için 15 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 19 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak.

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