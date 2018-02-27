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Destekleme Başvurusu Başladı

YOZGAT’ta iyi tarım uygulaması yapacak olan çiftçilere verilecek desteklemelerle ilgili başvuruların 30 Mart 2018 tarihi mesai bitiminde sona ereceği belirtildi.

Destekleme Başvurusu Başladı

YOZGAT’ta iyi tarım uygulaması yapacak olan çiftçilere verilecek desteklemelerle ilgili başvuruların 30 Mart 2018 tarihi mesai bitiminde sona ereceği belirtildi.

27 Şubat 2018 Salı 07:00
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Destekleme Başvurusu Başladı

İsteklilerin başvuru evrakları ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl-ilçe Müdürlüklerine şahsen veya kanuni vekaletname ile başvuru yapmaları gerektiği kaydedildi. İyi tarım uygulamaları kapsamında destek başvurusunda bulunacak olan çiftçilerin, 30 Mart tarihinden sonra yapacakları başvuruların kabul edilmeyeceği bildirildi. Başvurular sona erdikten sonra ön incelemelerin yapılacağı, başvuru yapan üreticilerin ön inceleme dönemine kadar eksikliklerini gidermeleri gerektiği ifade edildi. Destekleme almaya hak kazanan çiftçilerden Meyve - Sebze üretimi yapılanlara dekar başına 50 lira, örtü altı üreticilere ise dekar başına 150 lira, Süs Bitkileri, Tıbbı Aromatik Bitkiler üretecek olanlara ise dekar başına 100 lira destekleme ödemesi yapılacak.

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