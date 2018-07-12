Destekleme başvuruları

2018 yılı Buzağı Destekleme müracaatlarının 2 Temmuz tarihi itibarı ile başladığı hatırlatarak, başvuruların 31 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edeceği bildirildi. Herhangi bir hayvancılık örgütüne üye yetiştiricilerin, bağlı bulundukları örgüt aracılığı ile üye olmayanların ise İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerektiği hatırlatıldı. Açıklamada, ’Başvurular, işletmesi soy kütüğüne kayıtlı yetiştiriciler damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla, ön soy kütüğüne kayıtlı olanlar ise üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığıyla yapabilecek. Herhangi bir yetiştirici/üretici örgütüne kaydı olmayanlar ise il ve ilçe müdürlüklerinde şahsen başvurabilecekler. Desteklemeden yararlanacak buzağıların TÜRKVET ve e-Islah sistemine kaydedilmiş, doğduğu işletmede en az 4 ay süreyle yaşamış olması gerekmektedir. Aynı zamanda dişi buzağılar için programlı aşılardan brucella ve Şap, erkek buzağılar için şap aşısının yapılmış olması ve Veteriner Bilgi Sistemine girilmiş olması gerekmektedir’ denildi.