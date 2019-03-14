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Destekleme başvuruları başladı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Konya Ovası Projesi (KOP) Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesiyle ilgili başvuruların başladığını duyurdu.

Destekleme başvuruları başladı

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Konya Ovası Projesi (KOP) Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesiyle ilgili başvuruların başladığını duyurdu.

14 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Destekleme başvuruları başladı

Proje kapsamında büyükbaş-küçükbaş hayvancılık işletmelerinin modernizasyonu için yeni ahır-ağıl yapımı ile koç-teke alımına yüzde 50 hibe desteği verileceği bildirildi. Açıklamada, büyükbaş işletmelerde ahır yapımı ile birlikte gübre sıyırıcı, süt sağım makinesi alımı ve gübre çukuru yapımının zorunlu olduğu kaydedildi. ‘Yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatları veya bunlardan herhangi biri isteğe bağlı’ denildi. Küçükbaş işletmelerde ise, ağıl yapımı ile gübre çukuru yapımının zorunlu, yem deposu ve yıkama ünitesi (koyun-keçi banyosu) inşaatları veya bunlardan herhangi birisinin isteğe bağlı olarak hibe desteği kapsamında olduğu ifade edildi. Başvuruların 19 Nisan 2019 tarihine kadar İl Müdürlüğüne yapılabileceğini kaydedildi. 

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