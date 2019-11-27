Destek başvuruları devam ediyor

Yapılan yazılı açıklamada, ‘Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün ilgi tarihli yazısına istinaden çiftçi kayıt sisteminde 2020 üretim yılına kayıtlı ürünlere ait Sertifikalı Tohum ve Fidan Kullanım Desteği başvuru dosyalarının 18 Kasım 2019 tarihinden itibaren başvuru evrakları ile alınmaya başlanmıştır. Yayımlanacak olan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde belirtilecek olan son başvuru tarihine kadar başvuruların kabul edilecektir. 2020 üretim yılında ÇKS kayıtlı çiftçilerimizden Sertifikalı Tohum ve Fidan Desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze başvuru yapması gerekmektedir’’ denildi.