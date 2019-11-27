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Destek başvuruları devam ediyor

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sertifikalı Tohum ve Fidan Kullanım Desteği başvurularının devam ettiğini, çiftçilerin mağdur olmamaları için başvuru sürecini biran önce tamamlamaları uyarısında bulundu.

Destek başvuruları devam ediyor

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sertifikalı Tohum ve Fidan Kullanım Desteği başvurularının devam ettiğini, çiftçilerin mağdur olmamaları için başvuru sürecini biran önce tamamlamaları uyarısında bulundu.

27 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Destek başvuruları devam ediyor

Yapılan yazılı açıklamada, ‘Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün ilgi tarihli yazısına istinaden çiftçi kayıt sisteminde 2020 üretim yılına kayıtlı ürünlere ait Sertifikalı Tohum ve Fidan Kullanım Desteği başvuru dosyalarının 18 Kasım 2019 tarihinden itibaren başvuru evrakları ile alınmaya başlanmıştır. Yayımlanacak olan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde belirtilecek olan son başvuru tarihine kadar başvuruların kabul edilecektir. 2020 üretim yılında ÇKS kayıtlı çiftçilerimizden Sertifikalı Tohum ve Fidan Desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze başvuru yapması gerekmektedir’’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
Destek Başvuruları Devam Ediyor
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