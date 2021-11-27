DENiYORUZ!

En fazla hububat ekimi yapılan iller arasında yer alan Yozgat’ta Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yerli tohum kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan proje doğrultusunda bu yıl da 27 değişik buğday çeşidinin ekimi gerçekleştirildi.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, yerli buğday tohumluklarını çiftçilere tanıtmak, yaygınlaştırmak amacıyla yerli tohumlarla buğday çeşit demonstrasyon ekimlerinin yapıldığını bildirdi. Ekimlerin İl ve İlçe Müdürlüklerinde görevli teknik personel kontrolünde gerçekleştirildiğini bildiren Özkaya, ‘’Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 2019 yılından beri 'Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın' sloganıyla yerli çeşitlerimizin çiftçilerimize ektirilerek yaygınlaştırılması çalışması başlatmıştır. Bu çalışmada, Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren Enstitü Müdürlüklerimiz ile TSÜAB'a üye özel sektör firmaları tarafından tescil ettirilen yerli ve milli çeşitlerin çiftçi şartlarında demonstrasyon çalışmaları yapılmaktadır’’ dedi. Tarım Müdürü Özkaya, Araştırma Kuruluşları ile Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliğine (TSÜAB) üye özel tohum firmaları tarafından geliştirilerek tescil ettirilen 27 değişik buğday çeşidi, 5 İlçeye bağlı 14 köydeki 15 önder çiftçiyle birlikte ekildiğini aktardı. Özkaya, ‘’ Aytenabla, Selamibey, Çavuş, Demirhan, Şanlı, Kürşad çeşitleri, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilmiştir. Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Bozkır, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından da Reis, Nacibey, Müfitbey, Es26 ve Dumlupınar çeşitleri geliştirilip, tescillenmiştir. Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Altuğ, Acar ve Halis çeşitleri, Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce tescil edilmiş olan Saban, Köprü ve Yüksel çeşitleri ile TSÜAB’a üye Özel tohum firmaları tarafından geliştirilen Enerji, Enduro, Meya 1, Meya 2, Alp1, Ziraat, Asiya çeşitleri toprakla buluşturulmuştur’’ diye konuştu. Özkaya, amaçlarının araştırma kuruluşlarınca geliştirilerek tescil edilen, yabancı çeşitlerle aynı verimlere sahip, daha iyi verim ve kalite özellikleri bulunan yerli ve milli hububat çeşitlerini çiftçilere gösterip, tanımak, Yozgat il genelinde yerli tohumlarla üretim ve verimi artırmak olduğunu sözlerine ekledi. •HABER MERKEZİ•