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DENEMEYE DEVAM

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, il genelinde tarımsal üretimde çeşitliliği artırmak, bilinmeyen ancak Pazar payı bulunan tarımsal ürünlerin üretilmesine katkı vermeye yönelik deneme ekim ve hasatlarını yapmaya devam ediyor.

11 Eylül 2020 Cuma 00:53
DENEMEYE DEVAM

Yozgat’ta ilk defa Boğazlıyan İlçesinde yemeklik yağı üretimi ile birlikte zayıf unların protein bakımından güçlenmesi için kullanılan Pelemir bitkisi deneme ekiminin ardından hasadı da gerçekleştirildi. Gövdecili Köyünde önder çiftçi İdris Oğuzhan ile deneme ekimi yapılan, doğada kendiliğinden de yetişebilen Pelemir Bitkisinin yetişme ve gelişme durumu yakından gözlendi, olumlu sonuç elde edildi. Deneme ekiminde, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilen yerli Karahan çeşidi kullanıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat’ta yetişebilecek alternatif ürünlerle ilgili deneme ve demonstrasyon çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi. Özkaya, ‘’Bu kapsamda bu üretim sezonunda pelemir bitkisinin deneme çalışmasını yaptık. Amacımız bu bitkinin İlimiz şartlarında gelişim ve verim durumunu gözlemektir. Yapılan bu deneme ile gördük ki bu ürün burada gayet iyi yetişmektedir’’ dedi. Özkaya, Pelemir bitkisinin, buğday tarlalarında yabani olarak yetişen doğal bir bitki türü olduğunu da hatırlatarak, ‘’Son yıllarda yapılan çalışmalarla içerdiği yağ nedeniyle yağlık bitki olarak öne çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar bitkinin tohumlarında sabit yağ oranın yüzde 21- 26, protein oranın ise yüzde 14-20 arasında değiştiğini ortaya koymuştur’’ diye konuştu. Özkaya, iklim ve toprak isteği bakımından fazla seçici olmayan pelemir bitkisinin soğuğa oldukça dayanıklı, tek yıllık bir bitki olduğunun altını çizdi. Özkaya, ‘’Toprak derinliği fazla olmayan eğimli ve erozyona maruz marjinal alanlarda tarımı yapılabilecek önemli bir yağlı tohum bitkisi olmaya adaydır. Pelemir yağında bulunan epoksi asit bu yağın bu haliyle yemeklik olarak kullanılmaması gerektiğini göstermektedir. Pelemir yağı içerdiği yüzde19-20 oranındaki miristik asit nedeniyle sabun sanayi için oldukça elverişlidir. Diğer taraftan içerdiği epoksi asit nedeniyle deri ve tekstil sanayinde kullanılması uygundur. Ayrıca pelemir tohumlarından elde edilen un ve yağ, düşük düzeylerde buğday ununa karıştırılarak zayıf unların kuvvetlendirilmesinde geleneksel olarak kullanılmakta, ekmeğin bayatlaması geciktirme, hamurun daha iyi kabarmasında kendisinden faydalanılmaktadır. Fakat pelemir ununun belli bir düzeyden sonra ekmeğe acılık verdiği gözlenmektedir’’ ifadelerini kullandı. Özkaya, tohumlarından yağ elde edilmiş, yağ asidi bileşenlerine bakılmış sonra bu yağdan biyodizel üretilerek yakıt özelliklerinin incelendiğini, bitkiyi ekip üretmek isteyen çiftçilere teknik bilgi desteği verileceğini de sözlerine ekledi. 

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DENEMEYE DEVAM
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