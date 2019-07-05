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DENEMEDE SONUÇ OLUMLU

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tarımda alternatif ürünlerin ekilip, biçilmesini sağlamaya yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında deneme amaçlı ekimini yaptığı Karabuğday bitkisini yakın takibe aldı.

DENEMEDE SONUÇ OLUMLU

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tarımda alternatif ürünlerin ekilip, biçilmesini sağlamaya yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında deneme amaçlı ekimini yaptığı Karabuğday bitkisini yakın takibe aldı.

05 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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DENEMEDE SONUÇ OLUMLU

Yozgat’ın Dambasan köyünde 4 dekar alanda ekimi yapılan Karabuğdayın hasat öncesinde son durumu denetlendi. Yozgat Tarım Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, her ne kadar isim olarak ‘Karabuğday’ ise de tahıllarla hiçbir akrabalık bağı olmayan, buğdaygillerden farklı bir familya ya mensup tek yıllık bir bitki olan Karabuğdayın danelerinin insan beslenmesinde yemek yapımında kullanıldığı gibi, yaprak ve sürgünlerinin sebze olarak ta tüketilebildiğini söyledi. Özdemir, ‘’Unu ise saf ve diğer unlarla karıştırılarak ekmek, bisküvi, kek, makarna yapımında kullanılabilmektedir. En önemlisi de ununda gluten bulunmaması nedeniyle çölyak hastalarının aradığı bir besindir. Tıbbi ve Aromatik olarak kötü kolesterolü azaltıcı etkiye sahip olup damarları güçlendiren ve esnekliğini koruyan kan basıncını azaltan etkiye sahiptir. Çiçeklenme süresi uzun olduğundan dolayı diğer çiçek kaynaklarının azaldığı dönemde arıcılık için değerli bir bal kaynağıdır. Ayrıca yeşil aksamın ve daneleri hayvan yemi olarak rasyonlara katılabilmektedir’’ dedi. Özdemir, faydası çok olan ürünü çiftçilere göstermek, yaygınlaştırmak amacıyla ekiminin yapıldığını kaydetti. Özdemir, çiftçinin arıcılıkla uğraştığını, özellikle diğer çiçeklerin bittiği dönemde arılara bal kaynağı olacağı düşüncesi ile bu demonstrasyonu gerçekleştirdiklerini, teknik personelin düzenli olarak takibini yapıldığını anlattı. Bitkinin boyunun yüksek olması nedeniyle ot miktarı iyi olduğundan hayvancılıkta kaba yem olarak da kullanılabileceğinin altı çizildi. Özdemir, sulu alanlarda 4 bin metre rakıma kadar olan yüksekliklerde yetiştirilebilen, soğuk ve donlardan zarar görmesi nedeniyle Yozgat şartlarında mayıs ayı içerisinde yazlık olarak ekiminin yapılmasını tavsiye edildiğini bildirdi. Demonstrasyon ekimi yapan çiftçi Mustafa Yeşilay ise, “Karabuğdayı duyunca İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi almak için başvurdum. Verilen bilgilerle faydalarını öğrenince bu ürünü denemek istedim. Tohumu temin ettiler. Ekimini İl Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendisleri ile birlikte yaptık. Ben bu kadar beklemiyordum. Sonuçtan çok memnunum. 15 günden fazla zaman oldu halâ çiçeği bitmedi. Arılar için faydalı olduğunu ve uzun çiçeklenme süresini gördüğümden dolayı bu sene buradan aldığım tohumla gelecek sene daha fazla alana ekim yapacağım. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

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