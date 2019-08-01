Deneme ürünlerinin hasadı yapıldı

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, alternatif ürünlerin yetiştirilmesi konusunda çiftçilerimize rehberlik etmek amacıyla deneme ekimleri yapılan yağlık bitkiler olan Kanola ve Ketencik ürünlerinin hasatlarını gerçekleştirdi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Yağlı Tohumlu Bitkiler Birim Başkanı Oğuzhan Aydın, Eğitimi Yayım Daire Başkanlığı personeli ve çiftçilerin katılımı ile İnceçayır köyünde kış şartlarında Kanola bitkisinin soğuktan etkilenmesine bağlı gelişiminin takip edildiği alanda hasat yapıldı. İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Kanola bitkisinin tohumlarından çıkarılan yağın hem insan beslenmesinde hem de biyodizel üretiminde kullanılmasından dolayı sektör tarafından aranan bir ürün olduğunu söyledi. Özdemir, ‘İlimizde daha önceleri ekimi yapılmıştı, ancak o yıllarda kış aylarının sert soğuklarından zarar görmüştü. Bu denememizde, kışın sert soğuklarına dayanabilmesi için Eylül ayında ekim yapıp, sulama yaparak erken çıkışını sağladık. Kışa rozet yaprakları ile giren kanola geçen kış -18 dereceleri bulan soğuklardan zarar görmedi. Bu tür ürünlerin üretiminin artırılması ülkemiz için stratejik öneme haizdir’ dedi.

Özdemir, Ketencik ekimlerinin Yozgat Merkez İnceçayır köyü ile Sorgun Duralidayılı ve Çavuşlu köylerinde kışlık ekim denemesi olarak uygulandığını kaydetti. Özdemir, Ketencik bitkisinin, kıraç alanlarda yetişebilen alternatif bir yağ bitkisi olduğunu, yemeklik yağ olarak kullanıldığı gibi, biodizel yapımında özellikle uçak yakıtı üretiminde kullanıldığını anlattı. Özdemir, Ketencik ürününü, ilk defa geçen yıl yazlık olarak deneme ekimi yaptıklarını, başarı sağlanamadığını, bu yıl ise Yozgat şartlarında kışlık olarak ekimini yaparak sonuçlarını görmek, çiftçilere duyurmak üzere deneme ekimlerini yaptıklarını kaydetti. Özdemir, ‘Sonuç güzel oldu. Bu her iki ürününde İlimiz ekolojik şartlarında uygun ekim zamanını ayarlamak şartıyla yetiştiğinin gördük. Bu nedenle kıraç alalarda ketencik bitkisini, sulu alanlarda ise kanola bitkisini çiftçilerimize öneriyoruz. Bu ürünleri ekmek konusunda istekli olan çiftçilerimize İl Müdürlüğü olarak teknik desteğe hazırız’ diye konuştu.

Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Yağlı Tohumlu Bitkiler Islah Birim Başkanı Oğuzhan Aydın da, ‘Enstitümüz tarla bitkileri ile ilgili çok geniş alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Amacımız ülkemizin ve çiftçimizin daha çok üretmesi ve daha fazla kazanmasıdır. Bugün hasadını yaptığımız yağlık bitki olan ketencik bitkisinde yaptığımız adaptasyon denemesi ile kışların soğuk ve uzun geçtiği bölgelerde ketencik çeşitlerinin soğuğa ve kuraklığa dayanıklılığı ölçülmektedir. Ayrıca Enstitümüzün geliştirmiş olduğu Aslanbey çeşidi ketencik bitkisini İl Müdürlüğümüz teknik personeli ile birlikte ektik. İklime bağlı olarak yaşanan bazı aksaklıklara rağmen iyi sonuçlar aldık. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yaptığı özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz’ ifadelerini kullandı.

