Deneme ekimlerine devam

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Yozgat Merkez ve Aydıncık İlçesinde Şeker Pancarı ve soğanda mikoriza mantarının verime etkisini çiftçilere göstermek amacıyla demonstrasyon ekimleri yapıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, doğada tabii bir şekilde bulunan mikoriza mantarının, steril ortamda doğal yollarla çoğaltılarak son yıllarda tarımsal üretimde kullanılmaya başlandığını hatırlattı. Özkaya, mikoriza mantarının, faydalı toprak mikroorganizmaları sınıfından mikron büyüklüğünde spor mantarları olduğuna dikkat çekerek, bitki köklerine yapışarak yaşayan mikoriza mantarlarının, bitkinin kök sisteminin gerçek bir uzantısı gibi daha fazla kök salmasını sağladığını kaydetti. Özkaya, ‘’Bitki köklerin giremedikleri ve uzanamadıkları yerlere girmek suretiyle, orada bulunan bitki besin elementlerinin ve suyun bitki tarafından daha fazla alınabilmesini sağlamaktadırlar. Topraktan daha fazla besin ve su alımına bağlı olarak üretimde verim ve ürün kalitesi artmaktadır’’ dedi.

Tarım Müdürü Özkaya, mikoriza mantarlarının bitkinin daha fazla su ve besinden yararlanmasını sağlarken, bitkiden karbon aldığını kaydetti. Özkaya, ‘’Böylece üretimde doğada karbon salınımını da azaltır. Mikoriza mantarı tamamen doğal yollarla verim kaliteyi artırdığından çevreye dost mikroorganizmadır. Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin etkilerini yoğun bir şekilde hissettiğimiz bu dönemde çevresel olarak ülkemiz ve dünyamız açısından büyük önem taşımaktadır. Mikoriza mantarının tarımda kullanımı ile ilgili daha önceki yıllarda yaptığımız deneme ve demonstrasyon çalışmalarımızda, şeker pancarında dekara yüzde 10, soğanda ise yüzde 18 verim artışı sağlanmıştı’’ diye konuştu.

Tarım Müdürü Özkaya, çiftçilerin, bu uygulamayı birlikte yaparak, gözlemleme talepleri olduğunu belirterek, ‘’Bunun üzerine teknik elemanlarımız kontrolünde 2 İlçemizde mikoriza mantarı ile soğan ve şeker pancarı ekim yapıldı. Demonstrasyon tarlaları, iki kısma ayrılarak yapılan ekimde bir kısma çiftçinin normal tohumuyla diğer kısma ise mikoriza mantarıyla kaplanmış tohumla ekim yaptık. Yapılan uygulamalardaki ekilen ürünler üretim sezonu boyunca çiftçi ile birlikte takip edilecek, sulama çaplama ilaçlama gibi bakımları zamanında yaptırılacak olup hasatları çiftçilerimizle birlikte yapılarak sonuçlar çiftçilerimize ve kamuoyuna duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.