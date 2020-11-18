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DENEME EKiMLERi YAPILDI

Türkiye’nin en fazla buğday ve arpa ekiminin yapıldığı iller arasında yer alan Yozgat’ta, toprak yapısı, havası, suyuna uygun en kaliteli, verimi yüksek hububat çeşitlerinin tespiti amacıyla yürütülen deneme ekimleri devam ediyor. Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ile birlikte yürütülen Yozgat’ta ilk kez deneme amaçlı ekimi yapılan Ketencik bitkisinin deneme ekimleri bu yıl da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirildi.

18 Kasım 2020 Çarşamba 00:25
DENEME EKiMLERi YAPILDI

YURT genelinde en fazla hububat ekiminin yapıldığı iller arasında ilk sırada bulunan Yozgat’ta, havasına, suyuna, toprak yapısına uygun çeşitlerin belirlenmesine yönelik önceki yıl gerçekleştirilen deneme ekimine bu yıl da devam edilecek. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tahıl ile birlikte, ilkini geçen yıl deneme amaçlı ektirdiği Ketencik bitkisi ile ilgili de deneme ekimi yapılmasını uygun buldu. Buğday, Arpa ve Ketencik deneme ekimleri kurum müdürlüğünde görev yapan teknik ekip, çiftçilerle birlikte gerçekleştirdi. Yapılan ekim çalışmalarında Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’nden gelen teknik personel de hazır bulundu. Araştırma Enstitüsü uzmanları Oğuzhan Aydın, Selami Yazar ve İsmail Sayım, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personellerinin kontrolünde, Yerköy İlçesinin Kumluca köyünde önder çiftçi Hüseyin Arslan’ın tarlasına Ketencik çeşit adaptasyon deneme ekimi gerçekleştirildi. Buğday ve Arpa çeşitlerinin deneme ekimleri ise Yozgat Merkez Bayatören köyünden Ali Şahiner isimli çiftçinin Battal köyündeki arazisine yapıldı. Ekimde enstitü tarafından tescili yapılan 33 değişik buğday ve arpa çeşidi kullanıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, araştırma kuruluşlarınca son yıllarda tohumculuk konusunda daha dayanıklı, verimli tohum geliştirme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini, bunun sonucunda çok güzel çeşitlerin geliştirildiğini söyledi. Özkaya, ‘’Bu kapsamda Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan 19 değişik Buğday, 14 değişik Arpa çeşidi ekildi. Amacımız bu çeşitlerden İlimize en uygun ve en fazla verim veren çeşitleri yerinde çiftçilerimize ve kamuoyuna göstermektir. Ayrıca yağlık bir bitki olan ve biodizel yapımında kullanılan Ketencik bitkisinin adaptasyon ekimleri de yine enstitü ile birlikte yapıldı.  Bu çeşitlerimiz üretim sezonu boyunca teknik personelimizce takip edilecek gelişim ve verimleri analiz edilerek sonuçlar duyurulacaktır’’ dedi. TÜİK verilerine göre Yozgat’ta tarla bitkileri ekiliş alanının 444 bin 369 hektar olduğunu, bu alan içerisinde buğday ekiliş alanı 316 bin 292 hektar, arpa ekiliş alanının da 31 bin 587 hektar olarak yer aldığı belirtildi. 

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DENEME EKiMLERi YAPILDI
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