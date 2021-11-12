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DENEME EKiMi YAPILDI

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde deneme amaçlı siyez buğdayı ekimi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gözetiminde gerçekleştirildi.

12 Kasım 2021 Cuma 00:56
DENEME EKiMi YAPILDI

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve ‘Hitit Buğdayı’ olarak da bilinen dünyadaki ilk buğday çeşidi siyez, deneme amaçlı olarak ekildi. Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çakırhacılı köyünde 5 dönümlük alanda Ata tohumu 'Siyez’ buğdayı deneme ekimini çiftçi ile birlikte yaptı. ‘Kabulca’ veya ‘Kaplıca’ diye de bilinen siyezin ‘buğdayın atası’ olarak nitelendirildiği kaydedildi. Siyezin genetiğinin bozulmamış, korunmuş bir tohum olduğuna dikkati çekilerek, Yerköy ilçesinde bu yıl deneme amaçlı olarak 5 dönümlük alana ekildiği, gelişiminin de yakından takip edilerek, hasat sonrasında sonucun çiftçilerle paylaşılacağı aktarıldı. Siyez buğdayının tarla hasadının ardından kaynatılıp kurutulduktan sonra değirmende bulgur haline getirildiği bildirildi. Geçmişi yaklaşık 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayının araştırmalara göre 14 kromozom sayısıyla genetik olarak dünyadaki ilk buğday çeşidi olarak bilindiği hatırlatıldı. Türkiye'de bakanlıkça korunması ve üretiminin desteklenmesi gereken 'presidium' ürünü olarak ilan edilen siyezin, en doğal buğday türü olarak bilindiği, günümüzde yemeklerin yanı sıra artık siyez unu ile ekmekler, hamur işlerinin de yapıldığının altı çizildi. Sağlık açısından yüksek antioksidan içeriğe sahip olduğu için hücre yapısını koruduğu, yaşlanmayı geciktirdiği, içerdiği B1, B2, B6, B12 vitaminleriyle sindirim ve sinir sistemi için hayati bir öneme sahip olduğuna da vurgu yapıldı.

Son Güncelleme: 11.11.2021 18:24
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