Deneme çalışmaları olumlu

Bu bağlamda, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünün tescilli çeşidi Ttlıcak-97adlı Tritikale ekimi, Boğazlıyan İlçesinin Yenipazar köyünde ekildi. Tanesi tahıl ürünlerine katkı olarak, tane ve yeşil ot olarak hayvan beslemede, potansiyel enerji bitkisi olarak kullanılan Trikikale bitkisinin buğday ve arpanın verimli, kaliteli yetişmediği tarla koşullarında yüksek verim potansiyeline sahip olduğu bildirildi.

MERCİMEK EKİMİ

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sarıkaya İlçesinin Karabacak köyünden tarlanın bir kısmına mikrobiyal ve tabana fosforlu gübre, diğer kısmına ise gübre kullanmadan mercimek ekimi yaptı. Verime ve kaliteye katkısı bilimsel çalışmalarla ispatlanmış olan Mikrobiyal gübrenin baklagillerde kullanımının olumlu sonuçlar verdiği belirlenerek, tüm çiftçilere tavsiye edildi.

