Dane kaybına yakın takip

Yozgat il genelinde yaklaşık 370 bin hektar alanda hububat ekiminin yapıldığı belirtildi. İyi bir hasat sezonu geçirebilmek için hep Tarım Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerde bulunduğu bildirildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, dane kaybının önlenmesi için biçerdöverdeki hataların anlatılıp, önlem alınmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Özdemir, Yozgat'ta hedefin en az dane kaybı ile sezonu kapatmak olduğunu, kontrollerde dane kaybına neden olan biçerdöver operatörlerine gerekli cezai işleminin uygulandığını bildirdi. Özdemir, belgesiz biçerdöver kullanan operatör ve biçerdöver sahipleri ile biçerdöverinde yangın söndürücü bulundurmayanlar hakkında kabahatler kanunu kapsamında cezai işlem uygulandığını anlattı. Özdemir, şu ana kadar genel olarak yapılan hasatlarda bir sorun yaşanmamasının sevindirici olduğunun da altını çizdi.