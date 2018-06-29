Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5830
STERLİN
6.0572
EURO
5.3494

Dane kaybına yakın takip

YOZGAT tarımında önemli bir potansiyele sahip olan buğday alanlarında hasadın başlaması ile dane kayıplarının en aza indirmek için denetim çalışmaları başladı.

Dane kaybına yakın takip

YOZGAT tarımında önemli bir potansiyele sahip olan buğday alanlarında hasadın başlaması ile dane kayıplarının en aza indirmek için denetim çalışmaları başladı.

29 Haziran 2018 Cuma 17:05
13 Okunma
Dane kaybına yakın takip

Yapılacak çalışmalarla arazide tarla başlarında Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü teknik elemanları tarafından yapılan kontrollerde hasadın kayıpsız yapılası hedeflendi. Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, ‘’Buğday hasadının başlaması ile birlikte bizde arazide teknik elemanlarımız ile birlikte denetimlerimizi yapıyoruz. Dane kaybının önlenmesi için biçerdöverdeki hataları anlatılıp önlem alınmasını sağlıyoruz. Yozgat'ta hedefimiz en az dane kaybı’' dedi.

Özdemir, yoğun bir emek, masraf ile yetiştirilen, hasada gelen buğday ürününün tane dökümüne, kalite düşüklüğüne meydan vermeden zamanında, biçerdöver ehliyeti bulunan tecrübeli operatörlerle yapılmasının önemine de değindi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kırsal alana yatırım
Kırsal alana yatırım
Çiftçilere başvuru uyarısı
Çiftçilere başvuru uyarısı
Borçlara erteleme
Borçlara erteleme
Hayvancılığa destek
Hayvancılığa destek
HASAT ZAMANI
HASAT ZAMANI
Yıldırım 15 dekarı kül etti
Yıldırım 15 dekarı kül etti

banner91

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim