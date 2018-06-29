Dane kaybına yakın takip

Yapılacak çalışmalarla arazide tarla başlarında Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü teknik elemanları tarafından yapılan kontrollerde hasadın kayıpsız yapılası hedeflendi. Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, ‘’Buğday hasadının başlaması ile birlikte bizde arazide teknik elemanlarımız ile birlikte denetimlerimizi yapıyoruz. Dane kaybının önlenmesi için biçerdöverdeki hataları anlatılıp önlem alınmasını sağlıyoruz. Yozgat'ta hedefimiz en az dane kaybı’' dedi.

Özdemir, yoğun bir emek, masraf ile yetiştirilen, hasada gelen buğday ürününün tane dökümüne, kalite düşüklüğüne meydan vermeden zamanında, biçerdöver ehliyeti bulunan tecrübeli operatörlerle yapılmasının önemine de değindi.