Dane kaybı uyarısı

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, hububat hasadının başlaması ile birlikte arazide teknik elemanlarla birlikte denetimler yapmaya başladıklarını söyledi. Özdemir, ‘’Dane kaybının önlenmesi için biçerdöverdeki hataları anlatılıp, önlem alınmasını sağlıyoruz. Yozgat'ta hedefimiz en az dane kaybı’' dedi. Kontrollerde dane kaybına neden olan biçerdöver operatörlerine gerekli cezai işleminin uygulandığını belirten Özdemir, belgesiz biçerdöver kullanan operatör ve biçerdöver sahipleri ile biçerdöverinde yangın söndürücü bulundurmayanlar hakkında kabahatler kanunu kapsamında cezai işlem uygulandığını anlattı. Milli servetin heba olmaması için çalıştıklarını aktaran Özdemir, "Milli servetimizin heba olmaması için hem üreticilerimizin hem biçerdöver operatörlerinin hem de kontrol ekiplerimizin özverili hareket etmesi gerekmektedir. Çiftçilerimizden, kurallara uymayan ve dane kaybına neden olan biçerdöver sahibi ve operatörlerini, en yakın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilmesi suretiyle katkı sağlamaları beklenmektedir" diye konuştu.

