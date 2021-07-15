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DANE KAYBI UYARISI

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, tarlalarda denetim yapıyor.

15 Temmuz 2021 Perşembe 00:48
DANE KAYBI UYARISI

Yozgat’ın Doğu ve Karadeniz bölgelerinde devam eden hububat hasadında dane kaybının önüne geçebilmek amacıyla denetimler devam ediyor. Yozgat’ın Çekerek ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, hasat yapılan alanlara giderek biçerdöver kontrolünde bulundu. Kontrollerin devam edeceği bildirildi. Yozgat’ta, biçerdöver talimatına uygun olarak tarım müdürlüğü teknik elemanlarınca kontrollerin yapıldığı, üretimi yapılan hububatın büyük bir çoğunluğunun biçerdöverle hasat edildiği hatırlatıldı. Teknik bilgi noksanlığı, bilinçsiz biçerdöver kullanımı nedeniyle hasat öncesinde, hasat sırasında ve hasat sonrasında büyük kayıplar meydana gelebildiği, bu kayıplar nedeniyle milli ekonomimizin zarar gördüğüne vurgu yapıldı. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Biçerdöver Kontrol ekipleri oluşturuldu, 'Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı' doğrultusunda denetimlerini sürdürdüğü kaydedildi. Yapılan açıklamada, ''Dane ve sap kaybı milli bir kayıptır. Biçerdöver operatörleri dane ve sap kaybını önlemek için tekniğine uygun biçim yapmaları gerekmektedir. Her sene olduğu gibi bu yılda hasat süresince sahadayız. Çiftçilerin bir yıllık emeklerinin karşılığını almaya başladığı şu günlerde biçim hataları nedeniyle çiftçinin emeklerinin toprağa gömülmesine müsaade etmeyeceğiz. Unutmayalım ki dane kayıplarında biçerdöverciler kadar tarla sahipleri de sorumludurlar. Bakanlığımızın kontrol çalışması yapan teknik elemanlarına dane kaybı önlenmesi konusunda yardımcı olunması gerekmektedir. Hasat döneminin bereketli ve bol kazançlı geçmesini dileriz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun’’ ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Dane Kaybı Uyarısı
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