Dane kaybı uyarısı

Beklenilen yağışların bir türlü düşmemesi nedeniyle yaşanılan kuraklıktan en fazla etkilenen çiftçiler, yağmur dualarına çıkarken, hasat döneminde biçerdöverlerin dane kaybına neden olmamaları için hem çiftçiler hem de biçerdöver operatörleri uyarıldı.

Yayınlanan ‘Biçerdöver Kontrolü’ tebliğ ile biçerdöver kontrolleri hizmetlerinin usul ve esasları belirlenerek ilan edildi. Dane kaybı yaparak biçim yapan operatörlere Kabahatler Kanunu kapsamında 427 lira, emre aykırı davranış İdari para cezası ile 204 lira da kimlik beyan etmeme cezası verileceği kaydedildi. Teknolojinin hızla geliştiği, işgücünün yerini makineleşmenin aldığı günümüzde hububat hasadının yaklaşık yüzde 90'ının biçerdöverlerle yapıldığı hatırlatıldı. Biçerdöverlerin ayarlarının ve kontrollerinin iyi yapılarak, verim kayıplarını mümkün olduğunca asgariye indirilmesi gerektiğini kaydedildi, dane ve sap kaybının milli kayıp olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada, ‘’Biçerdöver operatörlerinin dane ve sap kaybını önlemek için tekniğine uygun biçim yapmaları gerekmektedir. Yapılan denetimlerde belgesiz veya yüzde 2'den fazla dane kaybına neden olacak şekilde biçim yapıldığının tespit edilmesi halinde, operatör ve biçerdöver sahiplerine her fiil için ayrı ayrı idari para cezası uygulanacaktır. Çiftçilerin bir yıllık emeklerinin karşılığını almaya başladığı şu günlerde biçim hataları nedeniyle çiftçinin emeklerinin toprağa gömülmesine müsaade etmeyeceğiz. Dane kaybı sadece çiftçilere değil ülke ekonomisine de büyük zararlar vermektedir. Yüzde 1'lik dane kaybının bile on binlerce ton ürünün değerlendirilememesi anlamına gelmektedir’’ denildi. Çiftçilerin biçerdöver sahipleri ile mutlaka sözleşme yapmaları, operatör belgesi olmayan, yüzde 2'den fazla dane kaybına sebep olan biçerdöverlerle ilgili oluşan dane-sap kayıpları nedeniyle Tarım ve Orman Müdürlüklerine bilgi verilip, şikayetçi olunması da istedi. Açıklamada, ‘’Unutmayalım ki dane kayıplarında biçerdöverciler kadar tarla sahipleri de sorumludurlar. Bakanlığımızın kontrol çalışması yapan teknik elemanlarına dane kaybı önlenmesi konusunda yardımcı olunması gerekmektedir’’ ifadeleri kullanıldı.