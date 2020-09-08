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Daha fazla süt Toplanacak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Yozgat Süt Yetiştiriciler Birliği tarafından hazırlanan projeye hibe desteği bulunmak üzere, sözleşme imzalandı.

08 Eylül 2020 Salı 00:53
Daha fazla süt Toplanacak

YOZGAT İl genelinde son yıllarda verilen çeşitli desteklerle süt besiciliği gelişirken, bu sütlerin zamanında toplanıp, pazara sunulabilmesi için yürütülen çalışmalara bir yenisi eklendi. Yozgat İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü arasında Süt Toplama Merkezi ile ilgili sözleşme imzalandı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Yozgat İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin merkez ve bağlı köylerinin sütlerini günlük, soğuk, hijyenik olarak topladığını, çiftçilerin sütlerini değerlendirdiğini hatırlattı. Türker, birliğin yaptığı proje başvurusunun onaylandığını vurgulayarak, ‘’İmzalanan destek sözleşmesine istinaden 4 süt taşıma kamyonu, 4 soğutmalı araç üstü tank, 4 transfer pompası, sütlerin elektrik kesintisinden etkilenmemesi için jeneratör desteği verilecektir. Yapılan proje KDV ve ÖTV’den muaf olup, projenin yatırım tutarı 652 bin 760 liradır’’ dedi. Türker. birliğe verilecek olan destek ile daha fazla kişi ve köyden sütler toplanıp, değerlendirileceğinin altını çizdi. Türker, ‘’Üretici Birlikleri çiftçilerin ürünlerini değerlendirme ve pazarlamada aktif olarak rol oynamaktadır. Sütünü satabileceğini bilen ve gören diğer kişiler de hayvancılığa sıcak bakmaktadır. Ayrıca süt ürünleri yetiştiriciliği için de üretilen yem bitkileri yıldan yıla artış göstermektedir. Hayvancılık bir yandan da tarımı geliştirmekte ve güçlendirmektedir. Yozgat İlimize Et ve Süt Kurumumuzun açacağı süt işleme tesisi ile birlikte bu yatırımlar bir bütünlük sağlayacak ve tarım ve hayvancılığımız bu sayede daha hızlı bir gelişim gösterecektir. Bu projemizin ilçelerimizde olan süt birlikleri için de örnek olmasını temenni ediyorum’’ ifadelerini kullandı. 

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