ÇUKUROVA GİBİ

Yozgat il genelinde yaklaşık 3 bin 466 dekar alanda geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen domates üretimini, farklı üretim yöntemleri kullanılarak artırılması amacıyla Yerköy ilçesinde yapılan deneme çalışmasından olumlu sonuç alındı. Yozgat il genelinde yaklaşık yıllık 12 bin ton domates ürününden 850 tonunun 230 dekar alanda üretildiği Yerköy'de geleneksel yöntemlerle yapılan üretimde bazı sorunların yaşandığı kaydedildi. Bölgede 10 dekarlık alanın domates, biber, patlıcan, çilek, kabak üretimi yapan çiftçi Hüseyin Aslan, önceki yıl yıl tarlasının bir bölümüne de sırık domates ekimi yaptığını kaydetti. Yerköy Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziraat Mühendislerinin teknik destek verdiği ekimden olumlu sonuç alındığını kaydeden Hüseyin Aslan, Yerköy ilçesinin ikliminin Çukurova'yı andırdığını, çok sıcak ve güneşin tepeden vurması nedeniyle yetişen tarım ürünlerini etkilendiğini kaydetti. Hüseyin Aslan, "İlçe Tarım Müdürlüğümüzdeki teknik elemanların tavsiyesi ve desteği ile sırık domates ekimi de yaptık. Domatesi güneşten koruyabilmek için üzerine tül çektik. Geleneksel ekimde bunu yapma imkanımız yoktu. Olumlu sonuç aldık. Bu yıl daha fazla bir alanda sırık domates ekimi yaptık’’ dedi.

Domates üretiminin zahmetli bir iş olduğunun da altını çizen Hüseyin Aslan, yıllık 8 ton civarında bir domates ürünü aldığını, bunun bir bölümünü pazarda ve yol kenarında satarken, diğer bir bölümünü de salça yaptıklarını, yıllık 2,5 ton civarında bir salça yaparak, sattıklarını bildirdi. Çiftçi Aslan, domatesin kilosunu 2 liradan, biberin kilosunu ise 3-4 liradan sattıklarını kaydetti. Aslan, ‘’Patlıcan 2, 2,5 liradan işlem görüyor. Salçanın kilosunu da 16 liradan satıyoruz. Yerli bahçe ürünleri alıyoruz. Bu yıl bahçemizin bir bölümünü yüzde 75 hibe desteği ile çilek ekimi yaptık. Çiftçinin desteklenmesi gerekir. Artık, köylünün eskisi gibi kıymeti kalmadı. Hormonlu sera ürünleri tüketiyor vatandaş, daha ucuz olduğu için tercih ediyor. Biz kendi tarlamızda üretim yapıyoruz. Zor iş olduğu için gençler itibar etmiyor. Genç çiftçiler devreye girmezse, bizden sonraki nesil tarlaya hiç uğramaz’’ diye uyarılarda bulundu.

