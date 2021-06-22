Çörekotu çiçek açtı

Yozgat’ta önceki yıl Merkez, Çekerek, Sorgun, Şefaatli ve Yerköy İlçelerinde belirlenen 6 köyde ekimi yapılan yağlık çörekotu deneme ekimlerinin ardından, çiftçi de kendi imkanlarıyla ekim yapmaya başladı.

Kurak geçen bir dönemde çörek otu ekili alanlarda çiçek açması çiftçisi sevindirdi. Yozgat Ziraat Odası eski Başkanlarından Süleyman Çatalyürek, Yozgat’ın Özlüce köyünde ekimini yaptığı çörekotunun çiçek açtığını, her şeyin çok güzel olduğunu söyledi. Çatalyürek, Mart ayının son gününde 45 dekar alana bu yıl çörekotu ektimi yaptığını bildirdi. Çatalyürek, ‘’Dekara 2 kilo tohum attım, 28 Nisanda zirai ince yapraklı ot mücadelesi yaptım. Şuanda vasat üstü bir görünün hakim. Alternatif üründen netice alacağımızı düşünüyorum. Olumlu sonuç ilimiz bazında ve ülke bazında milli ekonomiye katkı sağlayacaktır’’ dedi. Çörekotu yağının beşeri ilaç sanayinde kullanıldığını hatırlatan Çatalyürek, sapının küspe olarak değerlendirilip, hayvanların yem olarak tükettiklerini anlattı. Çatalyürek, ‘’Çörekotu yağından beşeri ve kozmetik sanayi yararlanıyor. Geçen yıl taban fiyat 13 lirayla başladı, sezon sonu 25 lirayla tamamlandı. Yurtdışından ithal edilenler ise 2 dolar 2 sent civarında ülkeye giriş yaptı. Bu sene taban fiyatı 20 lira olacağını düşünüyoruz. Ülke genelinde Akdeniz ve Marmara bölgesinde en çok üretim yapılmaktadır. Ortalama verim kuru tarlada 40 ila 80 kilo arası sulu alanda 60 ila 180 kilo arasından ürün alınmaktadır’’ ifadelerini kullandı.