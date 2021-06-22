Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1399
ALTIN
504.009
DOLAR
8.7643
STERLİN
12.2413
EURO
10.4476

Çörekotu çiçek açtı

Yozgat’ta ürün çeşitliliğini artırmak, çiftçilere alternatif ürün ve gelir kaynakları sağlamak amacıyla önceki yıl 5 ilçeye bağlı 6 köye uygulanan yağlık çörekotu deneme ekimlerinin ardından çiftçilerde kendi imkanlarıyla ekim yapmaya başladı.

22 Haziran 2021 Salı 00:12
Çörekotu çiçek açtı

Yozgat’ta önceki yıl Merkez, Çekerek, Sorgun, Şefaatli ve Yerköy İlçelerinde belirlenen 6 köyde ekimi yapılan yağlık çörekotu deneme ekimlerinin ardından, çiftçi de kendi imkanlarıyla ekim yapmaya başladı. 
Kurak geçen bir dönemde çörek otu ekili alanlarda çiçek açması çiftçisi sevindirdi. Yozgat Ziraat Odası eski Başkanlarından Süleyman Çatalyürek, Yozgat’ın Özlüce köyünde ekimini yaptığı çörekotunun çiçek açtığını, her şeyin çok güzel olduğunu söyledi. Çatalyürek, Mart ayının son gününde 45 dekar alana bu yıl çörekotu ektimi yaptığını bildirdi. Çatalyürek, ‘’Dekara 2 kilo tohum attım,  28 Nisanda zirai ince yapraklı ot mücadelesi yaptım. Şuanda vasat üstü bir görünün hakim. Alternatif üründen netice alacağımızı düşünüyorum. Olumlu sonuç ilimiz bazında ve ülke bazında milli ekonomiye katkı sağlayacaktır’’ dedi. Çörekotu yağının beşeri ilaç sanayinde kullanıldığını hatırlatan Çatalyürek, sapının küspe olarak değerlendirilip, hayvanların yem olarak tükettiklerini anlattı. Çatalyürek, ‘’Çörekotu yağından beşeri ve kozmetik sanayi yararlanıyor. Geçen yıl taban fiyat 13 lirayla başladı, sezon sonu 25 lirayla tamamlandı. Yurtdışından ithal edilenler ise 2 dolar 2 sent civarında ülkeye giriş yaptı. Bu sene taban fiyatı 20 lira olacağını düşünüyoruz. Ülke genelinde Akdeniz ve Marmara bölgesinde en çok üretim yapılmaktadır. Ortalama verim kuru tarlada 40 ila 80 kilo arası sulu alanda 60 ila 180 kilo arasından ürün alınmaktadır’’ ifadelerini kullandı.  

Anahtar Kelimeler:
Çörekotu çiçek Açtı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıcılığa KOP desteği
Arıcılığa KOP desteği
Sel bölgesinde inceleme
Sel bölgesinde inceleme
Zarar tespit ediliyor
Zarar tespit ediliyor
KOYUNLAR MELEŞiYOR!
KOYUNLAR MELEŞiYOR!
Kuraklık tespit çalışması
Kuraklık tespit çalışması
Tarımsal üretime yakın takip
Tarımsal üretime yakın takip
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim