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Çörek otu yaygınlaştırılıyor

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta ürün çeşitliliğini artırmak, çiftçilere alternatif ürün ve gelir kaynakları sağlamak amacıyla 5 İlçeye bağlı 6 köyde deneme amaçlı yağlık çörekotu ekimleri yapıldı.

Çörek otu yaygınlaştırılıyor

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta ürün çeşitliliğini artırmak, çiftçilere alternatif ürün ve gelir kaynakları sağlamak amacıyla 5 İlçeye bağlı 6 köyde deneme amaçlı yağlık çörekotu ekimleri yapıldı.

16 Nisan 2019 Salı 00:00
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Çörek otu yaygınlaştırılıyor

Çiftçiler, temin edilen yağlık çörekotu tohumunu, Tarım İl Müdürlüğü teknik personeli ile birlikte toprakla buluşturdu. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Yozgat’ta alternatif ürünleri çiftçilere göstermek, üretimlerini yaygınlaştırarak, daha bol kazanç sağlarken, ülke ekonomisine de katkılarını artırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Özdemir, Yozgat çiftçisinin hububat-baklagil arasına sıkıştığını, değişik ve daha fazla gelir getirecek alternatif ürünlere yönlendirilmeleri gerektiğini, buna yönelik çalışmalar yaptıklarını anlattı. Özdemir, Çörekotunun çok eski zamanlardan beri bu coğrafyalarda ekilip, üretiminin yapıldığını, çok faydalı tıbbi ve aromatik bir bitki olduğunu da vurguladı. Özdemir, ‘’Marjinal alanlarda ekim ve üretimi yapılabilir. Bu nedenle son yıllarda İlimizde de üretimi artmaya başlamıştır.  Yüzyıllardır Anadolu insanı bu bitkiye çok değer vermekte ve tüketmektedir. Ayrıca tohumundan çıkarılan yağının çok faydalı olması, tıpta ilaç yapımında kullanılmasında dolayı yağının çıkarılması nedeniyle son zamanlarda yağlık olan çeşitlere rağbet edilmektedir. Biz de yağlık olan ve bu çeşitlerin ekiliş ve üretimini yaygınlaştırmak, çiftçilerimize alternatif ürünlerden daha çok gelir getirici ürünleri yaygınlaştırmak amacıyla 6 ilçemizde demonstrasyonlar kurduk’’ dedi.
Yozgat Tarım İl Müdürü Özdemir, yağlık çeşitlerin yanında ayrıca Çekerek İlçesinde Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen ‘Çameli’ çeşidinin de ekiminin yapıldığını bildirdi. Özdemir, ‘’İlimizde bu çeşidin ekiliş ve üretimini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Yağlık olarak üretilen çörekotunun şuan pazar sorunu yok gibi görünmektedir. Özellikle yağı çıkarılan çörekotu, sektör temsilcileri tarafından yerinde çiftçilerden satın alınmaktadır. Demonstrasyonlar üretim sezonu boyunca takip edilecek, ilaçlama ve bakım çalışmaları yapılacaktır. Hasatlar demonstrasyon yapılan bölge çiftçileri ile birlikte yapılarak, çiftçilere tanıtımı ve kamuoyuna duyurulması yapılacak, üretiminin artırılması sağlanacaktır’’ diye konuştu.
 

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