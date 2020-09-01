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Çörek otu hasadı tamam

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından deneme amaçlı gerçekleştirilen Çörekotu Demonstrasyon hasadı yapıldı.

01 Eylül 2020 Salı 00:23
Çörek otu hasadı tamam

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Şefaatli İlçesine bağlı köylerde yapılan çörekotu demonstrasyonlarının hasadı yapıldı. Hasat, Şefaatli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Tuncal, teknik personeller nezaretinde gerçekleştirildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Çörekotunun çok eski zamanlardan beri ülkemizde ekiliş ve üretimi yapılan, çok faydalı tıbbi, aromatik bir bitki olduğunu söyledi. Özkaya, ‘’Son yıllarda İlimizde de üretimi artmaya başlamıştır. Yüzyıllardır Anadolu insanı bu bitkiye çok değer vermekte ve tüketmektedir. Ayrıca tohumundan çıkarılan yağının çok faydalı olması, tıpta ilaç yapımında kullanılmasında dolayı yağının çıkarılması nedeniyle son zamanlarda yağlık olan çeşitlere rağbet edilmektedir’’ dedi. Özkaya, alternatif ürünleri çiftçilere göstermek, ürettirmek amacıyla çalışmalar yaptıklarını hatırlattı. Özkaya, amaçlarının hububat baklagil arasına sıkışmış olan çiftçiyi değişik ve daha fazla gelir getirecek alternatif ürünlere yönlendirmek olduğunu bildirdi. Özkaya, ‘’İlimizde ürün çeşitliliğini artırmak ve çiftçilerimize alternatif ürün ve gelir kaynakları sağlamak gayesiyle çalışmalar yapmaktayız. Geçen yıl yağlık çörekotu ekilişini yaygınlaştırmak amacıyla birçok İlçemizde demonstrasyon çalışması yapmıştık. Bunun sonucunda bu yıl özellikle Şefaatli İlçemizde üretim arttı. Önder çiftçilerimizin de gayretleriyle Şefaatli İlçemizde bu yıl 900 dekar alanda çörekotu ekilişi gerçekleşti. Yağlık olarak üretilen çörekotunun şuan pazar sorunu yok gibi görünmektedir. Özellikle yağı çıkarılan çörekotu, sektör temsilcileri tarafından yerinde çiftçilerden satın alınmaktadır" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 31.08.2020 18:28
Anahtar Kelimeler:
Çörek Otu Hasadı Tamam
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