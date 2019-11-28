Çobanlık için kurs talebi

İŞKUR’un meslek edindirme kurslarında farklı eğitim seviyelerinden ve mesleklerden kişiler, çeşitli alanlarda uzmanlık eğitimi alabiliyor. İŞKUR’un meslek edindirme programları arasına halk arasında ‘çobanlık’ olarak adlandırılan sürü yönetimi kursunun da dahil edilmesi istendi. Çoban olmak isteyenler, her hafta 5 gün olmak üzere, toplamda 13 gün kursa alınarak, eğitim verilmesini öngörülüyor. 16-70 yaş arası işsizler kursa başvurabildiklerini, 13 günde toplam 104 saat ders verildiği, kadın-erkek ayrımı olmaksızın başvurulabilecek çobanlık kurslarına, okuryazarlıktan üniversite mezununa kadar adayların kabul edildiği kaydedildi. Kursun İŞKUR desteği ile açılması için Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığının taleplerini ilettikleri öğrenildi.