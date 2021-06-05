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ÇKS’de sona gelindi

Yozgat'ta Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularında sona yaklaşırken, çiftçiler tarım müdürlüğünce uyarıldı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 00:11
ÇKS’de sona gelindi

Yozgat’ın Yerköy İlçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, 2021 Yılı ÇKS başvurularının 30 Haziran 2021 tarihinde sona ereceği hatırlatıldı. Duyuruda, ‘’ÇKS başvurusu bulunmayan üreticilerimizin yıl içerisinde Mazot, Kimyevi Gübre, Yem Bitkileri, Fark Ödemesi, Sertifikalı Tohum ve Sertifikalı Fidan gibi tarımsal faaliyetlere ilişkin desteklemelerden faydalanamayacaktır’’ denildi. Destekleme dosyası yaptırmayan çiftçilerimizin mağdur olmamaları için başvuru dilekçesi ile belgelerini 30 Haziran 2021 tarihine kadar bağlık oldukları tarım müdürlüğüne teslim etmesi istendi.

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ÇKS’de Sona Gelindi
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