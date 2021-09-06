ÇKS Başvuruları devam ediyor

Sarıkaya Ziraat Odası Başkanlığı, 2022 yılı Çiftçi Belgesi Kaydı ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 30 Haziran 2021 tarihi mesai bitiminde sona ereceğini duyurdu. Pandemi kuralları gereği yoğunluk yaşanmaması için sosyal mesafeye dikkat ederek HES kodu ile odaya başvuruda bulunulabileceği kaydedildi. Üreticilerin, Mazot ve Gübre Desteği, Sertifikalı Tohum Kullanımı, Sertifikalı Fidan/Fide Kullanımı, İyi Tarım Uygulamaları, Organik Tarım, Hububat-Baklagil Fark Ödemesi, Küçük Aile İşletmesi, Yem Bitkileri, Lisanslı Depoculuk gibi desteklemelerden faydalanabilmeleri için ÇKS'ye kayıtlı olma zorunluluğu bulunuyor. Bu kapsamda üreticilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları, söz konusu desteklemelere müracaat edebilmeleri için arazilerinin bulunduğu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine gerekli başvuru evrakları ile müracaat etmeleri gerekiyor. 30 Haziran 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmayan üreticiler, uygulanmakta olan ve Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS) üzerinden yürütülen desteklemelerden faydalanamayacak.