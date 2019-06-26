ÇKS başvuruları bitiyor

Üreticilerin evraklarını eksiksiz olarak bu tarihten önce Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim etmeleri istendi. Kayıt yaptırmayan çiftçilerin desteklerden yararlanamadığı, tarım sigortası yaptıramadığı, düşük faizli kredi kullanamadığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ürün veremedikleri hatırlatıldı. Sisteme başvuruların, yönetmelik çerçevesinde 30 Haziran 2019 tarihinde sona erdiği, bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için başvurularını 28 Haziran Cuma gününe kadar yaptırmalarında yarar olduğunun altı çizildi. Çiftçilerin içinde bulunulan üretim yılında ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerinin üretim bilgilerinin güncellenmesi işlemini, 15 Temmuz-15 Ağustos 2019 tarihlerinde yapabileceği, mücbir sebeplerden kaynaklanan üretim bilgisi değişikliklerinin ise üretim yılı içinde yapılabileceği de vurgulandı. ÇKS başvurularının il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılabileceği, çiftçilerin karşılaşabileceği herhangi bir doğal afet sonucu meydana gelen zararları doğrultusunda vergi, kredi, sigorta primi gibi borçlarının ertelenmesi veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için de ÇKS kayıtlarını yaptırmaları gerektiğine vurgu yapıldı.